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İstanbul'da Suriye konulu dörtlü zirvenin ardından

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.10.2018 21:06 | Son Güncelleme

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde düzenlenen zirveye katılan liderler, akşam yemeğinde bir araya geldi

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde düzenlenen Suriye konulu zirveye katılan liderler, akşam yemeğinde bir araya geldi.

Vahdettin Köşkü'nde 2 saat 45 dakika süren zirvenin ardından Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Angela Merkel ortak basın toplantısı düzenledi.

Liderler, basın toplantısından sonra akşam yemeğine geçti.

Akşam yemeğine Türkiye'den; Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya'dan; Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Almanya ve Fransa'dan özel danışman ve temsilciler de katıldı.

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