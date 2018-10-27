İstanbul'da Suriye Sorununa Çözüm Beklentileri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Suriye’deki iç savaşla ilgili zirvede, Fransa, Almanya ve Rusya liderlerini ağırlayacak. Avrupa'nın önde gelen liderlerinin bu defa ceplerinde finansal destekleriyle birlikte masaya oturmaları, sorunların çözümüne ivme kazandıracak gibi görünüyor. Ancak yine de yeni bir atılım beklentisi çok yüksek değil.
Cumhurbaşkanı Erdoğan açısından liderleri burada toplamak önemli bir diplomatik bir başarı olarak görünüyor. Erbil eski Başkonsolosu Aydın Selcen zirveyi, “Bir yanda Astana katılımcılarından Rusya'yı, diğer yanda Fransa ve Almanya’yı, yani NATO müttefiklerini aynı masada bir araya getirebilmek ve bu zirveye ev sahipliği yapmak, açıkçası Cumhurbaşkanı Erdoğan açısından ciddi bir başarıdır” sözleriyle değerlendiriyor.
İstanbul zirvesi fikri ilk olarak geçen ay, Soçi’de, Erdoğan ve Putin’in, Suriye güçlerinin İdlib’in kuzeydoğusuna yönelik bir harekata girişmesini önlemek için vardıkları anlaşmada doğmuştu.
İdlib, isyancı muhaliflerin elinde kalan son bölge. Dolayısıyla bu toplantıya Fransa ve Almanya’nın da katılması İdlib anlaşmasını güçlendiriyor.
Zirveye Merkel ve Macron’un da katılmasının, Moskova’yla bir denge oluşturulması açısından da Ankara’nın elini güçlendirecek gibi görünüyor. Moskova hali hazırda Suriye rejimine destek vermeye devam ediyor.
Zirvenin ana gündemi maddesi Suriye’nin yeniden inşası konusu. Birleşmiş Milletler Suriye'nin yeniden inşası için 250 milyar dolardan fazla kaynağa ihtiyaç olacağı tahmininde bulunmuştu.
Avrupa ve özellikle de Almanya, Suriye’nin yeniden inşasının finansmanı konusunda kilit rol oynayabilir.
Bu durum Berlin’in elini, Şam rejimi ve Rusya’nın muhaliflere bir takım tavizler vermesi konusunda da güçlendiriyor.
Ancak yine de zirveden önemli bir atılım kararı çıkması yönünde beklentiler düşük. Selcen de aynı düşüncede: “Buradan siyahla beyaz kadar büyük değişim yaratacak bir sonuç çıkmayacaktır. Ancak zirvenin düzenlenmesi dahi bir kazanımdır. Bu önemli bir adım. Zirveden çıkacak sonuç, İdlib'e yönelik bir askeri, acil harekat ya da operasyon olmayacağıdır.”
Putin’in sözcüsü Dimitri Peskov bu hafta yaptığı açıklamada, zirveden çok büyük beklentiler olmaması gerektiğini, tarafların görüş alışverişinde bulunacaklarını söyledi.
Ancak yine de uzmanlar, İstanbul’daki zirveye Almanya ve Fransa liderlerinin de katılmasının, nihayetinde Suriye’deki iç savaşı bitirmeyi hızlandıracak yeni bir sürecin başlangıcına işaret ettiğini belirtiyorlar.
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