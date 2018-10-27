İstanbul'da Suriye Sorununa Çözüm Beklentileri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Suriye’deki iç savaşla ilgili zirvede, Fransa, Almanya ve Rusya liderlerini ağırlayacak. Avrupa'nın önde gelen liderlerinin bu defa ceplerinde finansal destekleriyle birlikte masaya oturmaları, sorunların çözümüne ivme kazandıracak gibi görünüyor. Ancak yine de yeni bir atılım beklentisi çok yüksek değil.

Cumhurbaşkanı Erdoğan açısından liderleri burada toplamak önemli bir diplomatik bir başarı olarak görünüyor. Erbil eski Başkonsolosu Aydın Selcen zirveyi, “Bir yanda Astana katılımcılarından Rusya'yı, diğer yanda Fransa ve Almanya’yı, yani NATO müttefiklerini aynı masada bir araya getirebilmek ve bu zirveye ev sahipliği yapmak, açıkçası Cumhurbaşkanı Erdoğan açısından ciddi bir başarıdır” sözleriyle değerlendiriyor.

İstanbul zirvesi fikri ilk olarak geçen ay, Soçi’de, Erdoğan ve Putin’in, Suriye güçlerinin İdlib’in kuzeydoğusuna yönelik bir harekata girişmesini önlemek için vardıkları anlaşmada doğmuştu.

İdlib, isyancı muhaliflerin elinde kalan son bölge. Dolayısıyla bu toplantıya Fransa ve Almanya’nın da katılması İdlib anlaşmasını güçlendiriyor.