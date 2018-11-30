HABER

İstanbul'da Suriye uyruklu 2 YPG'li yakalandı 

YAŞAM HABERLERİ  | 30.11.2018 09:49 | Son Güncelleme

İSTANBUL TEM ekipleri, YPG/PYD terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren 2 kişiyi gözaltına aldı.

Çağatay KENARLI, İstanbul, (DHA) - İSTANBUL TEM ekipleri, YPG/PYD terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren 2 kişiyi gözaltına aldı. 2 şüpheli çıkartıldıkları mahkemede tutuklandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri terör örgütü PKK/KCK'nın Suriye yapılanması olan YPG/PYD terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren ve yasadışı yollardan Türkiye'ye giren 2 şüphelinin İstanbul'da olduğunu belirledi.
TEM Özel Tim ekiplerinin desteğiyle geçtiğimiz pazartesi günü yapılan operasyonda Suriye uyruklu 2 kişi gözaltına alındı.
Vatan Caddesi'nde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki sorguları tamamlanan Suriye uyruklu 2 şüpheli dün sevk edildikleri adliyede çıkartıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Güzellik kraliçesine çıplak poz şoku! Diskalifiye edildiGüzellik kraliçesine çıplak poz şoku! Diskalifiye edildi
Aracını çektirmemek için öyle bir şey yaptı ki...Aracını çektirmemek için öyle bir şey yaptı ki...
Arazi kavgasında kız kardeş, ağabeyini öldürdüArazi kavgasında kız kardeş, ağabeyini öldürdü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sinemada taciz iddiası! Sosyal medyada paylaştı

Sinemada taciz iddiası! Sosyal medyada paylaştı

Merve Taşkın 'Artık bakire değilim, merakımdan yaptım'

Merve Taşkın 'Artık bakire değilim, merakımdan yaptım'

Yalova'da korkutan deprem! İstanbul'da da hissedildi

Yalova'da korkutan deprem! İstanbul'da da hissedildi

Trump'tan sürpriz Erdoğan kararı! İptal etti

Trump'tan sürpriz Erdoğan kararı! İptal etti

Şarkıcı Aylin Coşkun'a romantik evlilik teklifi!

Şarkıcı Aylin Coşkun'a romantik evlilik teklifi!

Yalova depremi, büyük İstanbul depremini tetikler mi? Uzmanlardan korkutan Marmara (İstanbul) depremi uyarısı...

Yalova depremi, büyük İstanbul depremini tetikler mi? Uzmanlardan korkutan Marmara (İstanbul) depremi uyarısı...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Biri 16, diğeri 17 yaşında! Yaşananlar 'pes' dedirtti

Biri 16, diğeri 17 yaşında! Yaşananlar 'pes' dedirtti

Böylesi görülmedi! Aracını çektirmemek için öyle bir şey yaptı ki...

Aracını çektirmemek için öyle bir şey yaptı ki...

Polislere fuhuş yaptıran kadın polis yakalandı!

Polislere fuhuş yaptıran kadın polis yakalandı!

Yasak aşk dehşeti! FETÖ'cü eski emniyet müdürünün eşi...

Yasak aşk dehşeti! FETÖ'cü eski emniyet müdürünün eşi...

Bir ili karıştıran olay! 2 genç kız evden kaçtı ve...

Bir ili karıştıran olay! 2 genç kız evden kaçtı ve...

Bu kadarına da pes! Yaptığı şeyi duyan şoka girdi

Bu kadarına da pes! Yaptığı şeyi duyan şoka girdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.