İstanbul’da Suriyeli Mülteciler Paneli

Sabancı Üniversitesi bünyesindeki İstanbul Politikalar Merkezi (İPM)"Türkiye'deki Suriyeliler" isimli bir panel düzenledi. Panele katılan araştırmacılar, mültecilerin Türkiye’de yaşadıkları sıkıntılarla ilgili tespitte bulundu.

Sabancı Üniversitesi Akademik İşler Koordinatörü Doç. Dr. Senem Aydın Düzgit panelle ilgili ayrıntıları şu sözlerle anlattı:

“İPM ve Mercator işbirliğinin önemli başlıklarından birisi Türkiye-Almanya ilişkileri ve bu başlık altında Suriyeli mültecilerle ilgili önemli çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Arkadaşlarımız, Suriyeli göçmenlerle ilgili projelerinin sunumlarını yaptılar ve kendi proje alanlarındaki gelişmelere değindiler. Bu projelerin ana ekseni, Türkiye’deki Suriyeli mültecilerin sağlık sektöründe, eğitim sektöründe, istihdam piyasasındaki durumları, sosyal alanda karşılaştıkları sorunlar, kadın Suriyeli mültecilerin yaşadıkları sorunları ele alıyor.”

Düşünce kuruluşu olarak çalıştıklarından dolayı politika alanındaki sorunları da tespit ettiklerini anlatan Doç. Dr. Senem Aydın Düzgit, bu tespitleri de Avrupa ve Türkiye’deki politikacılara özetleyip bazı politik tavsiyelerde bulunduklarını söyledi.