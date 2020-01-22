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  4. İstanbul'da sürücülere buz sürprizi

İstanbul'da sürücülere buz sürprizi

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.01.2020 12:12 | Son Güncelleme

İSTANBUL'da sabah saatlerinde evlerinden çıkan sürücüler buz tutan araç camları nedeniyle uzun süre uğraşmak zorunda kaldı.

Haber-Kamera Zeki GÜNALİSTANBUL,(DHA) - İSTANBUL'da sabah saatlerinde evlerinden çıkan sürücüler buz tutan araç camları nedeniyle uzun süre uğraşmak zorunda kaldı. İstanbul'da hava sıcaklığı gece saatlerinde eksi derecelere düştü
Havanın soğumasıyla birlikte İstanbul'da araç camları buz tuttu. Sabah işe gitmek için aracının başına gelenler buzlu camlar nedeniyle zor yaşadı. Vatandaşlar camları temizlemek için bir süre uğraştı. Camları temizleyen sürücüler daha sonra yola koyuldu.

(FOTOĞRAF)

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