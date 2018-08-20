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İstanbul'da sürücülerin alışık olmadığı görüntü

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.08.2018 09:06 | Son Güncelleme

Özgür EREN - Murat DELİKLİTAŞ - Ali Kerem BENGİ - Alper KORKMAZ /  İstanbul DHA - KURBAN Bayramı tatilinin başlamasının ardından İstanbul'da ilk pazartesi gününde yollar boş kaldı.

İstanbul'da sürücülerin alışık olmadığı görüntü

Özgür EREN - Murat DELİKLİTAŞ - Ali Kerem BENGİ - Alper KORKMAZ / İstanbul DHA - KURBAN Bayramı tatilinin başlamasının ardından İstanbul'da ilk pazartesi gününde yollar boş kaldı. Her pazartesi yaşanan trafik yoğunluğunun aksine trafikte araç sayısı yok denecek kadar az oldu. Günün hemen hemen her saatinde trafik yoğunluğu oluşan Haliç Köprüsü girişinde Topkapı istikametinde ve Okmeydanı istikametinde trafik yoğunluğu yaşanmadı. TEM Otoyolu Hasdal mevkisinde Edirne ve Ankara istikametinde trafikte yoğunluk olmadı. Anadolu Yakasında D-100 karayolu Maltepe'de de trafik yoğunluğu yaşanmadı.Sultanbeyli TEM Otoyolunda da trafikte yoğunluk görülmedi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi cep trafik uygulamasında saat 08.00 itibariyle yoğunluk yüzde "1" olarak görüldü.

(FOTOĞRAF)

İstanbul'da sürücülerin alışık olmadığı görüntüİstanbul'da sürücülerin alışık olmadığı görüntüİstanbul'da sürücülerin alışık olmadığı görüntüİstanbul'da sürücülerin alışık olmadığı görüntü

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