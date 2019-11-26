İstanbul’da süt ve süt ürünleri işletmelerine denetim

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından, İstanbul’da faaliyet gösteren süt ve süt ürünleri işletmelerinde denetim yapıldı. Üretim merkezlerinden numuneler alan ekipler, incelemek üzere laboratuvarlara götürdüler. İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlü Ahmet Yavuz Karaca, vatandaşlara seslenerek, “Dışarıda satılan açık sütleri almayın” uyarısında bulundu

Türkiye’de eş zamanlı olarak 81 il, 39 ilçede başlatılan “ürün bazlı” gıda denetimlerinin bugünkü ayağı süt ve süt ürünleri oldu. Türkiye çapında yapılan denetimlere toplam 758 denetçinin katıldığı öğrenildi. İstanbul Esenyurt’ta bulunan bir süt ve süt ürünleri fabrikasını aniden denetlemeye gelen ekiplere İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlü Ahmet Yavuz Karaca da eşlik etti. Denetimlerde, üretim yapan tesislerin hijyen koşulları, fiziki şartları ve süt ve süt ürünlerinin oda içerisindeki sıcaklıkları denetlendi. Gıda kontrol ekipleri, gerekli incelemeleri yapmak üzere süt ve süt ürünlerinden numuneler aldı. Denetimler hakkında açıklamalarda bulunan Yavuz, “Dün itibariyle başlayan ürün bazlı denetimlerimiz, ilimizde süt ve süt ürünleri üreten işlemler de devam ediyor. Türkiye’de eş zamanlı olarak 81 ilimizde 39 ilçemizde 758 denetçimizle sahada denetimdeyiz. Bugün bu fabrikada sütün geçtiği tüm işlemleri yerinde inceledik ve gerekli numuneleri almış bulunmaktayız. Geleceğimiz için süt çok önemli. Vatandaşlara uyarımız süt bizim için nasıl hayatı öneme sahip bir ürün ise zararlı mikroorganizmaların üremesi için de elverişli bir ortam sunuyor” diye konuştu.