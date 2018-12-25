İstanbul'da taksi denetimi: Bagajında kasatura çıktı

Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL,(DHA) İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler kent genelinde taksilere yönelik denetim yaptı. Taksiler durdurularak arandı. Sürücü ve yolcular üstü aramaları ve GBT kontrolünden geçirildi. Bir taksinin bagajında kasatura bulundu. Kendini savunan taksi sürücüsü "Bundan haberimiz yok. Biz bu aracı iki ay önce aldık. Demek ki arkada bir yerde kaldı, görmedik " dedi.

İstanbul’da 38 İlçede Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen denetimlere İlçe Emniyet Müdürlükleri ile Özel Harekat, Narkotik Suçlarla Mücadele, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Foto Film Şube Müdürlüğü ve Havacılık Şube Müdürlüğü ekipleri katıldı. Denetim yapılan yerlerden biri de Ortaköy Devriye Ekipler Amirliği önündeydi. Polis ekipleri, taksileri durdurarak arama yaptı. Sürücü ve yolculara GBT kontrolünün yanı sıra üst araması yapıldı.

Denetimlere narkotik köpeği Alex de katıldı. Aramalar sırasında Eren Kadir Şen’in kullandığı taksinin bagajında kasatura bulundu. Ayrıca aynı araçta belediye ruhsatının sürücü üzerine kayıtlı olmaması nedeniyle 108 lira idari para cezası uygulandı. Ele geçirilen palaya polis el koyarken, sürücü Arnavutköy Polis Merkezi’ne götürüldü.