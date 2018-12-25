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İSTANBUL'DA TAKSİ DENETİMİ: BAGAJINDA KASATURA ÇIKTI

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.12.2018 17:21 | Son Güncelleme

  İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler kent genelinde taksilere yönelik denetim yaptı.

Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM-Eren ERMİŞ/İSTANBUL,(DHA)
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler kent genelinde taksilere yönelik denetim yaptı. Taksiler durdurularak arandı. Sürücü ve yolcular üstü aramaları ve GBT kontrolünden geçirildi. Bir taksinin bagajında kasatura bulundu. Kendini savunan taksi sürücüsü "Bundan haberimiz yok. Biz bu aracı iki ay önce aldık. Demek ki arkada bir yerde kaldı, görmedik " dedi.
İstanbul'da 38 İlçede Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen denetimlere İlçe Emniyet Müdürlükleri ile Özel Harekat, Narkotik Suçlarla Mücadele, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Foto Film Şube Müdürlüğü ve Havacılık Şube Müdürlüğü ekipleri katıldı. Denetim yapılan yerlerden biri de Ortaköy Devriye Ekipler Amirliği önündeydi. Polis ekipleri, taksileri durdurarak arama yaptı. Sürücü ve yolculara GBT kontrolünün yanı sıra üst araması yapıldı.

Denetimlere narkotik köpeği Alex de katıldı. Aramalar sırasında Eren Kadir Şen'in kullandığı taksinin bagajında kasatura bulundu. Ayrıca aynı araçta belediye ruhsatının sürücü üzerine kayıtlı olmaması nedeniyle 108 lira idari para cezası uygulandı. Ele geçirilen palaya polis el koyarken, sürücü Arnavutköy Polis Merkezi'ne götürüldü.

TAKSİCİ: ARACI İKİ AY ÖNCE ALDIK, HABERİMİZ YOK
Eren Kadir Şen," Bizlik bir şey yok. Olsa ticari araçta bunun ne işi var? Olsa ticari araçta kendimizi korumak için ufak bir şey bulundururuz o bile yok. Bulunan paladan da haberimiz yok. Biz bu aracı iki ay önce aldık. Demek ki arkada bir yerde kaldı görmedik. Başka bir aracın üzerine kayıtlı olduğum için, bu araç üzerinde ismin olmadığı için işlem yapılacak. Ben şoför olarak çalışıyorum. Benlik bir şey yok içimiz rahatö dedi.

Denetimlerde ayrıca bir taksi sürücüsüne de belediye ruhsatı bittiğinden dolayı 1002 lira cezai işlem uygulandı.
Asayiş ve terör olaylarını önleme amaçlı ticari yolcu taşımacılığı yapan sürücülerin ve yolcularının denetlenmesine yönelik yapılan uygulamayla kural ihlallerinin önlenmesi ve yolcuların bilinçlendirilmesi amaçlanıyor.

Görüntü Dökümü:
----------------------
(EK GÖRÜNTÜ)
SİLİVRİ
-Durdurulan taksiler
-Arama yapan polis
-Detaylar
//////////////////
(GEÇİLEN GÖRÜNTÜ)
-Arama yapılan taksilerden görüntü
-Taksilerin içinin aranması
-Sürücülere GBT yapılması
-Narkotik köpeği ile yapılan arama
-Takside bulunan pala
-Sürücü ile röp
-Cezai işlem uygulanması
-Genel ve detaylar
25.12.2018 - 15.48-Haber Kodu : 181225155

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