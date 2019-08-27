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İstanbul'da taksi, minibüs ve okul servis ücretlerine zam: Taksi fiyatları yüzde 25 artırıldı

27.08.2019 23:45 | Son Güncelleme

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi'ndeki toplantıda okul servisi, minibüs, taksi ve dolmuş ücretlerinin yeni fiyat tarifesi belirlendi. İstanbul'da servis ücretlerine yüzde 13, minibüslere yüzde 20, taksilere ise 25 zam geldi. İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu "Maalesef biz istediğimiz zammı alamadık. O kadar sevinçli değiliz" dedi.

İstanbul'da taksi, minibüs ve okul servis ücretlerine zam: Taksi fiyatları yüzde 25 artırıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi'ndeki (UKOME) toplantıda; okul servisi, minibüs, taksi ve dolmuş ücretlerinin yeni fiyat tarifesi belirlendi. İstanbul'da servis ücretlerine yüzde 13, minibüslere yüzde 20, taksilere ise 25 zam geldi.

Zammın ardından minibüslerde indi bindi 2 TL'den 2 buçuk TL'ye, mesafelere göre 2 buçuk TL'lik yerler ise 3 TL'ye çıkarıldı. Taksimetre açılış ücreti ise 4 TL'den 5 TL'ye çıkarıldı.

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, "Ulaşım camiasında en son iyileştirme 07.09.2017 tarihinde gerçekleşmişti. Ulaşım camiası olarak yaklaşık 24 aydır zam beklentimiz var, tarife iyileştirme beklentimiz var. Maalesef biz istediğimiz zammı alamadık. O kadar sevinçli değiliz. Ama bir iyileştirme oldu" diye konuştu.

Zamla birlikte taksilerde indi bindi ücreti de 13 TL'ye çıktı. Kilometre mesafe ücreti 1 kilometrede 2 lira 50 kuruştan, kilometre başına 3 lira 10 kuruşa çıkmış oldu.

Toplantının ardından konuşan İstanbul Servis Odaları İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Hamza Öztürk de "İstanbul'da okul servis ücretlerine ortalama yüzde 13 oranında zam yapıldı. 0-1 kilometre arası 215 TL'den 243 TL'ye yükseltildi. En uzak mesafemiz de 25 kilometreye kadar olan kısım da 525 TL'den 580 TL'ye yükseltildi. Bu servis ücretlerine ilave olarak da okul öncesi, ilkokul ve ortaokullardaki rehber personelimiz için de her öğrenci için üçte bir oranda hostes parası talep edilecek" dedi.

İstanbul Minibüsçüler Odası Başkanı Kazım Bilge de "Minibüs üzerine 26 aydır zam almayan bir toplumuz. Çok mağdur olduğumuzu ileterek bize verilen sözler çok doyurucu olmasa da yüzde 20 gibi zamlarla bu sefer ki toplantının bitişi oldu. Esnafında en azından bir nebze de olsa yüzü güldü dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre şehir Hatları İstinye-Çubuklu arabalı vapurları araç geçiş ücretlerine yüzde 20 ve Harem-Sirkeci araç geçiş ücretlerine yüzde 10 artış uygulanması kararları alındı.

Öte yandan, UKOME toplantısında, elektrikli araçların arabalı vapurları kullanımında %50 indirim uygulanması da kararlaştırıldı.

Zam kararı sosyal medyada da en çok konuşulan konulardan oldu.

Bazı sosyal medya kullanıcıları zamdan ötürü İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni eleştirirken, bazıları ise zamlardan hükümeti sorumlu tuttu.

https://twitter.com/Osman25655625/status/1166447230519320579?s=20

https://twitter.com/ismailkayaduman/status/1166445969476661252?s=20

https://twitter.com/nihankutlu/status/1166446506263666689?s=20

https://twitter.com/kontr1908/status/1166445757475500039?s=20

https://twitter.com/IdrisAkcara/status/1166421919874396161?s=20

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