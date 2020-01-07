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  4. İstanbul’da taksi şoförünü gasp eden zanlı yakalandı

İstanbul’da taksi şoförünü gasp eden zanlı yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.01.2020 10:48 | Son Güncelleme

İstanbul’un Fatih ilçesinde bindiği ticari taksinin şoförünü bıçakla gasp eden şüpheli, polisin takibi sonucunda yakalandı.

İstanbul’da taksi şoförünü gasp eden zanlı yakalandı

İstanbul’un Fatih ilçesinde bindiği ticari taksinin şoförünü bıçakla gasp eden şüpheli, polisin takibi sonucunda yakalandı. Zanlı, tutuklanarak cezaevine konuldu.
Edinilen bilgilere göre, ticari taksi şoförü Hasan Y., 2 Ocak günü Fatih ilçesi Sümbül Mahallesi’nde aracına ‘müşteri’ olarak binen Hakan E. (26) ile gideceği yere götürme konusunda anlaştı. Sabaha karşı 03.30 sıralarında müşterisini alıp yola çıkan taksi şoförü, bir süre sonra gasp şoku yaşadı. Karanlık bölgeye geldikleri sırada taksinin arka koltuğunda oturan Hakan E., iddiaya göre taksi şoförüne kenara çekmesini söyledi. Üzerinde taşıdığı bıçağı taksi şoförü Hasan Y.’ye göstererek telefonunu ve yaklaşık 80 lirasını gasp ettiği ileri sürülen zanlı, daha sonra gecenin karanlığından da faydalanarak kayıplara karıştı.
Yaşanan gasp olayının ardından polise şikayette bulunan araç sürücüsü Hasan Y., zanlının eşkal bilgilerini emniyet ekiplerine bildirdi. Verilen eşkal bilgileri doğrultusunda bölgede geniş çaplı soruşturma başlatan Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri, şüphelinin Cerrahpaşa Mahallesi’nde bulunan metruk bir binada olabileceği bilgisine ulaştı. Söz konusu metruk binaya baskın düzenleyen emniyet ekipleri, Hakan E.’yi burada yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelinin üzerinden ele geçirilen cep telefonunun bahse konu olayda gasp edilen telefon olduğu imei numarasından tespit edildi. Daha sonra gasp edildiği iddia edilen taksi sürücüsü ile yüzleştirildi. Araç sürücüsü Hasan Y., kendini gasp eden Hakan E.’yi teşhis etti.
Gözaltına alınarak Fatih İlçe Asayiş Büro Amirliğine götürülen şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından önceki gün sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine konuldu.

İstanbul’da taksi şoförünü gasp eden zanlı yakalandı

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