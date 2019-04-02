Turistle şakalaştığını iddia eden Topal, "Ancak olay daha sonra farklı bir boyuta geldi. Müşteki, tutuklandığım zaman ailemle görüşüp uzlaşmak için 10 bin lira para almış. Uzlaşma raporu düzenlenirken, yurt dışında olduğunu belirterek 20 bin lira daha istemiş ve 'yoksa uzlaşmam' demiş. Parayı ödemedik. Oysa o dönem Türkiye'de olduğuna dair deliller var. Büyük bir zarar içindeyim." dedi.

Savunma yapan Topal, Mecidiyeköy'deki bir alışveriş merkezinin önünden aldığı yolcudan iddia edildiği gibi 80 lira değil, sadece 30 lira aldığını ve kadına taciz etme amacıyla yaklaşmadığını öne sürdü.

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da bir turisti taciz ettiği ve fazla para aldığına yönelik video görüntüsüyle gündeme gelen taksici Birol Topal, "nitelikli hırsızlığa teşebbüs" suçundan 1 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Sanık avukatı da müştekinin 100 lira para ödediğini ve müvekkilinin önce 20, daha sonra da 50 lirasını geri verdiğini belirterek, "Nitelikli hırsızlık suçu oluşmamıştır, yasada belirtilen olaylar yaşanmamıştır. Cinsel saldırı yönünden ise müvekkilim bu amaçla hareket etmemiştir. Refleks olarak müştekiye eli değmiş olabilir. Zaten müşteki de bu suçlamayla ilgili şikayetini geri çekmiştir." ifadesini kullandı.

Müvekkilinin şikayetçiye 10 bin lira para ödediğine dair makbuzları mahkemeye sunan avukat, şunları söyledi:

"Bu konuda uzlaşma sağlanmıştır. Ancak daha sonraki süreçte, önce 10 bin dolar, ardından 20 bin lira daha para istemiştir. Müvekkilim bunu kabul etmemiştir. Uzlaşma gerçekleşmiş sayılmalıdır. 20 bin lira daha isteyince uzlaşma sağlanamamıştır. Cinsel saldırı yönünden davanın düşürülmesi ve beraat talebim vardır."

- "Çok sayıda ertelenmiş davan var"

Duruşmada karar verileceği belirtilerek sanık Topal'a son sözü soruldu.

Topal da yurt dışında olan müştekiye uçak bileti ve yol masrafını ödemek istediğini ancak müştekinin bunu kabul etmediğini belirterek, müştekinin 20 bin lira istemesi üzerine uzlaşamadıklarını savundu.