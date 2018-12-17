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İSTANBUL'DA TAKSİCİYİ ÖLDÜREN ZANLI ANKARA'DA YAKALANDI

YAŞAM HABERLERİ  | 17.12.2018 19:27 | Son Güncelleme

Olay, 27 Kasım 2018 tarihinde Bayrampaşa ilçesine bağlı Terazidere Mahallesi'ndeki Çiftehavuzlar Caddesi'nde meydana geldi.

Olay, 27 Kasım 2018 tarihinde Bayrampaşa ilçesine bağlı Terazidere Mahallesi'ndeki Çiftehavuzlar Caddesi'nde meydana geldi. Taksi şoförü Nihat Elçi, müşteri olarak aracına binen kimliği belirsiz kişi tarafından bilinmeyen bir nedenle tabancayla başına ateş edilerek öldürüldü. Polisin yaptığı araştırma sonunda kimliğiğ belirlenen cinayet zanlısı M.E., olaydan 20 gün sonra Ankara'nın Çankaya ilçesindeki çarşı ve mahalle bekçileri tarafından yakalandı. İfadesi alınmak üzere Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülen M.E., emniyetteki sorgusunda suçunu itiraf etti. Nihat Elçi'yi vurduğu tabancayı tanımadığı bir kişiden aldığını ve olaydan sonra denize attığını ileri süren M.E., Elçi'yi neden vurduğunu ise hatırlamadığını söyledi. Şüpheli M.E'nin, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra İstanbul'a götürüleceği belirtildi.

Olaya ilişkin arşiv görüntüler

ANKARA, (DHA)

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