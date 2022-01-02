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İstanbul'da taksiler tarife güncellemek için kilometrelerce kuyruk oluşturdu

02.01.2022 15:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İBB'nin UKOME kararıyla getirdiği zamların ardından taksi şoförleri, taksimetrelerini güncellemek için kilometrelerce uzanan kuyruklar oluşturdu. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ise, tarife güncelleme işlemlerinde fahiş fiyat uygulandığı gerekçesiyle inceleme başlatma başvurusunda bulundu.

İstanbul'da taksiler tarife güncellemek için kilometrelerce kuyruk oluşturdu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) kararıyla, taksilerde açılış ücreti 5,55 liradan 7 liraya, kısa mesafe 14,50 liradan 20 liraya, kilometre başına 0,34 liradan 0,45 liraya, bekleme ücreti 0,53 liradan 0,80 liraya yükseltildi.

Yeni yılın ilk gününde taksi şoförlerinin yeni tarifeye uygun olarak taksimetrelerini güncellemek için oluşturduğu kuyruklar, bugün de devam ediyor.

Taksimetre güncellemesi bekleyen taksilerin kuyrukları 5 kilometreyi bulurken Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, İstanbul'daki taksilerin tarife güncelleme işlemlerinde fahiş fiyat uygulandığı ve rekabeti engelleyici unsurlar olduğu iddialarının Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'nca incelenmesine ilişkin Ticaret Bakanlığı'na başvuruda bulundu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, İstanbul'da elektronik bilet, taksi, taksi dolmuş ve minibüs ücretlerine getirilen zam kararının ardından taksimetre üreticilerinin ve tamir ayar servislerinin tarife yükleme için fahiş fiyat belirlediği ihbarları aldığını belirtti ve başvuru metninde şu ifadelere yer verdi:

"Bakanlığımız yetkili muayene servisleri tarafından yapılan muayene ve damgalama işlemlerine yönelik ücreti belirleme yetkisine sahip olup bu ücret 2022 yılı için 132 TL artı KDV olarak belirlenmiştir.

"Taksimetre üreticilerinin ve tamir ayar servislerinin tarife yükleme için koordineli şekilde 950 TL gibi fahiş fiyatlar belirledikleri bilgisi şifahi olarak Bakanlığımıza iletilmektedir. Bakanlığımız tarafından muayene ve damgalama işlemi için belirlenen 132 TL artı KDV ücrete nispeten benzer bir süreç olan tarife yükleme işlemi için yaklaşık 950 TL ücret alınmasının haksız fiyat değerlendirme kurulunuzca incelemeye alınması gerektiği değerlendirilmektedir."

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