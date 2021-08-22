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İstanbul'da Taleban Protestosu

22.08.2021 22:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu ve Kadın Meclisleri, İstanbul Beşiktaş’taki Afganistan Başkonsolosluğu önünde Taleban'ı protesto gösterisi düzenledi

İstanbul'da Taleban Protestosu

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu ve Kadın Meclisleri, İstanbul Beşiktaş’taki Afganistan Başkonsolosluğu önünde protesto gösterisi düzenledi.

Taleban'ın yönetimi ele geçirdiği Afganistan'daki kadınlara destek vermek için bir araya gelen kadınlar, protestonun ardından konsolosluk önüne ‘Kadınlar laiklikle yaşayacak’ yazılı mor çelenk bıraktı.

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Genel Sekreteri Fidan Ataselim, eylemde yaptığı konuşmada, “Dünyanın her yerinde kadınların yaşadıkları güçlükler, Afganistan’da yaşayan kadınların, LGBTQ+ların, halkların yaşadığı zulüm bize uzak değil ve bizi doğrudan ilgilendiriyor. Kaderimiz birbirine bağlı. Emperyalist politikalara karşı, sömürü ilişkilerine karşı, erkek egemenliğine karşı dünyanın bütün kadınları ile birlikte ortak geleceğimiz için direnmeye, eşit ve özgür yaşamak için mücadeleye devam edeceğiz. Cumhurbaşkanının ‘Taleban’ın görüşlerine yakınız, görüşebiliriz’ demesi aslında bir itiraftır. Bu itirafı, Türkiye’de yaşayan bütün halkların, kadınların, LGBTQ+’ların gördüğünün farkındayız. Buna karşı mücadele edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Afganistan Başkonsolosluğu önündeki eyleme katılan Kadın Platformları temsilcisi Melek Önder, Afganistanlı kadınların özgürlük mücadelelerinde yalnız olmadıklarını göstermek için toplandıklarını ifade etti.

Önder, “Afganistan’daki kadınlar her gün namluların ucundalar, her gün burka giymedikleri için öldürülme tehlikesiyle karşı karşıyalar. Kadınlar, bunları yaşamak istemedikleri için intihar etmek zorunda kalıyorlar. Ne kadar acı olursa olsun yine de kadınlar şunu söylüyor ve bence bu çok önemli; Taleban 20 yıl öncesi gibi aynı kalmış olabilir ama Afganistanlı kadınlar 20 yıl önceki gibi değiller. Kadınlar artık orada çağrılar yapıyorlar, eylemler yapmaya çalışıyorlar. Her ne kadar zor koşullar olsa da laiklik için, kendi istedikleri gibi yaşayabilmek için, istediklerini giyebilmek için, toplumsal hayatın bir parçası olabilmek için, çalışabilmek, eğitim haklarını alabilmek için mücadele ediyorlar. Biz de buradan onların mücadelesini destekliyoruz. Çünkü biliyoruz ki Afganistanlı kadınlar kurtulmadan, dünyadaki herhangi bir kadın kurtulmadan bütün kadınların kurtulması mümkün değil” diye konuştu.

Kadın Meclisleri üyesi Esin İzel Uysal, dünyadaki bütün kadınlar için mücadeleye devam edeceklerini ve bu mücadelenin sonunda kadınların eşit ve özgür bir şekilde yaşayacaklarını ifade etti: “Afganistan’daki kadınlar açıkça aynı burada olduğu gibi kararlarını kendileri vermek istediklerini ve Taleban yönetiminin şeriat kurallarına uygun yaşamak istemediklerini söylüyorlar ve çok haklılar. Dünyanın her yerinde eşitlik, özgürlük mücadelesini kadınlar yürütüyor ve yükseltiyorlar. Bu mücadelenin sonunda kadınlar eşit ve özgürce yaşayacaklar. Dünyanın neresinde olursa olsun, hangi dili konuşursa konuşsun, neye inanırsa inansın, dünyadaki hiçbir kadını asla yalnız bırakmayacağız. Günlerdir Afganistan’da yaşananları izliyoruz. Kadınların neler yaşadıklarını, nelerle mücadele etmek zorunda bırakıldıklarını izliyoruz. Bugün Afganistan Başkonsolosluğu önünden hep birlikte söyleyelim ki Afganistan’daki kadınlar asla yalnız yürümeyeceklerini duysunlar.”

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