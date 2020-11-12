İstanbul’da tapu dolandırıcılarına operasyon: 10 kişi gözaltında

İstanbul’da, sahte belgelerle tapu dolandırıcılığı yaptığı ileri sürülen 10 şüpheli, düzenlenen operasyonda yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, tapu dolandırıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Tapu dolandırıcılarının, alzheimer hastası yaşlı bir kadın için Silivri ilçesinde bulunan bir aile hekimliğinde görevli bir doktora 10 bin lira vererek “Akli Melekeleri Yerinde Raporu” düzenlettiği ortaya çıktı.

Yaşlı kadının üzerine kayıtlı Şişli’de bulunan bir gayrimenkulü usulsüz şekilde Maltepe’de 1 milyon 650 bin liraya sattıkları öğrenildi. Operasyonda 10 kişi gözaltına alındı.

