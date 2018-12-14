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İstanbul'da tarihi eser kaçakçılarına 3 operasyon

YAŞAM HABERLERİ  | 14.12.2018 12:35 | Son Güncelleme

İSTANBUL'da 3 farklı operasyonda Grek, Helenistik, Roma, Bizans ve İslami dönemlere ait bin 313 sikke, metal ve toprak 156 farklı obje, kaçak kazı yapmaya yarayan hilti, jeneratör, kazma ve küreğinde aralarında olduğu çok sayıda malzeme ele geçirildi.

İstanbul'da tarihi eser kaçakçılarına 3 operasyon

Çağatay KENARLI/İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL'da 3 farklı operasyonda Grek, Helenistik, Roma, Bizans ve İslami dönemlere ait bin 313 sikke, metal ve toprak 156 farklı obje, kaçak kazı yapmaya yarayan hilti, jeneratör, kazma ve küreğinde aralarında olduğu çok sayıda malzeme ele geçirildi. Operasyonlar kapsamında 8 kişi gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geçtiğimiz hafta Başakşehir'de bulunan mağaralar, Beykoz'da bir otomobilde ve Ataşehir'de bir eve operasyon düzenledi. Yapılan 3 farklı operasyonda çok sayıda tarihi eser ve tarihi eser kaçakçılığına yönelik malzeme ele geçirildi.

SOSYAL MEDYADA DEFİNECİLİĞİ ÖZENDİRİYORDU
Polis ekiplerinin düzenlediği ilk operasyon Ataşehir Örnek Mahallesi'nde bulunan bir eve yönelik oldu. Kaçakçılık polisleri sosyal medya üzerinden kaçakçılığı özendirici ve definecilikle ilgili paylaşımlar yapan K.T.'nin adresi belirleyerek baskın düzenledi. Yapılan baskında çeşitli dönemlere ait 344 sikke, farklı renklerde 100 boncuk tanesi, 2 alan tarama cihazı ve cihazla birlikte kullanılan 15 parçası, 7 bronz obje, 2 metal anahtar, hayvan figürlü metal terazi, metal ve toprak kap, 31 tane çeşitli boylarda kırılmış seramik parçası, av tüfeği ve fişekleri ele geçirildi.

TARİHİ MAĞARADA DEFİNECİLERE BASKIN
Kaçakçılık polisler, Başakşehir Ziya Gökalp Mahallesi'nde bulunan tarihi mağara ve mezar odalarında defineciler tarafından kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine düzenlediği operasyonda 4 kişiyi suçüstü yakalayarak gözaltına aldı. Polis ekipleri yaptığı baskında N.B., O.K., E.T. ve E.M. yakalayarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda jeneratör, dalgıç pompa, 15 metre su hortumu, kazma, kürek, tırmık, hitli, 20 metre uzunluğunda elektrik kablosu, vantilatör ve çeşitli el aletleri ele geçirildi.

DURDURULAN OTOMOBİLDEN SİKKELER ÇIKTI
Beykoz Kavacılık Mahallesi'nde yol uygulaması yapan polis ekipleri bir otomobilin durumundan şüphelenerek durdurdu. Otomobilde kaçak tarihi eserleri bulan polis ekipleri durumu Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Polis ekipleri bu sırada otomobilde bulunan 3 şüpheliyi gözaltına alındı. Kaçakçılık polisleri otomobilde yaptığı aramalarda Grek, Helenistik, Roma, Bizans ve İslami döneme ait 969 sikke, çeşitli şekillerde olan 11 obje ele geçirildi.

3 TUTUKLU, 1 ADLİ KONTROL, 4 KİŞİ SERBEST BIRAKILDI

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden Başakşehir'de suçüstü yapılarak gözaltına alınan N.B., O.K., E.T. ve E.M. savcılığın talimatı üzerine haklarında soruşturma başlatılarak emniyetten serbest bırakıldı. 4 şüpheli ise işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Beykoz'da otomobil'de gözaltına alınan S.D., A.B. ve A.B. çıkartıldıkları mahkeme tarafından tutuklanırken, Ataşehir'de gözaltına alınan K.T. çıkartıldığı mahkeme tarafından yurt dışı çıkış yasağı konularak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

(FOTOĞRAF)

İstanbul'da tarihi eser kaçakçılarına 3 operasyonİstanbul'da tarihi eser kaçakçılarına 3 operasyonİstanbul'da tarihi eser kaçakçılarına 3 operasyonİstanbul'da tarihi eser kaçakçılarına 3 operasyon

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