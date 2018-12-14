İstanbul'da tarihi eser kaçakçılarına 3 operasyon

Çağatay KENARLI/İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL'da 3 farklı operasyonda Grek, Helenistik, Roma, Bizans ve İslami dönemlere ait bin 313 sikke, metal ve toprak 156 farklı obje, kaçak kazı yapmaya yarayan hilti, jeneratör, kazma ve küreğinde aralarında olduğu çok sayıda malzeme ele geçirildi. Operasyonlar kapsamında 8 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geçtiğimiz hafta Başakşehir'de bulunan mağaralar, Beykoz'da bir otomobilde ve Ataşehir'de bir eve operasyon düzenledi. Yapılan 3 farklı operasyonda çok sayıda tarihi eser ve tarihi eser kaçakçılığına yönelik malzeme ele geçirildi.

SOSYAL MEDYADA DEFİNECİLİĞİ ÖZENDİRİYORDU

Polis ekiplerinin düzenlediği ilk operasyon Ataşehir Örnek Mahallesi'nde bulunan bir eve yönelik oldu. Kaçakçılık polisleri sosyal medya üzerinden kaçakçılığı özendirici ve definecilikle ilgili paylaşımlar yapan K.T.'nin adresi belirleyerek baskın düzenledi. Yapılan baskında çeşitli dönemlere ait 344 sikke, farklı renklerde 100 boncuk tanesi, 2 alan tarama cihazı ve cihazla birlikte kullanılan 15 parçası, 7 bronz obje, 2 metal anahtar, hayvan figürlü metal terazi, metal ve toprak kap, 31 tane çeşitli boylarda kırılmış seramik parçası, av tüfeği ve fişekleri ele geçirildi.