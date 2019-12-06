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İstanbul'da tarihi eser kaçakçılarına operasyon; 4 bin yıllık ana tanrıça heykelciği ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.12.2019 12:11 | Son Güncelleme

İSTANBUL'da düzenlenen operasyonlarda  aralarında 4 bin yıllık ana tanrıça heykelciğinin de olduğu çok sayıda tarihi eser ele geçirildi.

Ali ABLAY, İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL'da düzenlenen operasyonlarda aralarında 4 bin yıllık ana tanrıça heykelciğinin de olduğu çok sayıda tarihi eser ele geçirildi. 6 farklı ilçedeki operasyonlar kameralara yansırken, 12 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Mücadele Şube Müdürlüğü tarihi eser kaçakçılarına yönelik 22 Ekim ile 5 Aralık tarihleri arasında Gaziosmanpaşa, Büyükçekmece, Fatih, Ümraniye, Pendik ve Beykoz ilçelerinde 8 ayrı operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonlarda aralarında erken tunç çağına ait 4 bin yıllık ana tanrıça heykelciğinin de olduğu, 1089 tarihi sikke, 82 taş obje , sürahi obje, 4 yuvarlak görünümlü obje, 2 dairesel bronz obje, 21 tane 4 ayaklı metal obje , 56 kandil formunda obje , 12 sarı renkli hayvan figürlü obje, 2 metal yeşil renkli insan ayağı formunda obje, taş havan obje , kahverengi yılan derisi, İslami yazı karakterli demir güğüm, 3 ayaklı şamdan, pişmiş topraktan yapılmış küp, bakır tepsi, yaklaşık 90 cm uzunluğunda ucu püsküllü metal kemer, yaklaşık 90 cm uzunluğunda 22 dikdörtgen bakladan oluşan zincir, yaklaşık 90 cm uzunluğunda 2 hayvan figürlü zincir, yaklaşık 100 cm uzunluğunda 2 parçadan oluşan metal kemer, yaklaşık 40 uzunluğunda lacivert renkli kırmızı gövdeli pişkin olan boyun kısmı sarmal vaziyette vazo, yaklaşık 15 cm çapında dairesel formda metal çanaklı obje, yaklaşık 5 cm uzunluğunda hayvan figürlü metal obje, yaklaşık 150x20 cm ölçülerinde üzerinde İslami yazı karakteri olan dua metni, 60x85 cm ebatlarında sarı çerçeveli mavi fonlu İslami yazı karakterli tablo ele geçirildi.

Operasyonlarda yakalanan 12 şüpheli hakkında 'Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanuna muhalefet' suçundan işlem yapıldı. Operasyon anları ise kameralara saniye saniye yansıdı.

(FOTOĞRAF)

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