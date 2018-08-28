İstanbul'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da düzenlenen tarihi eser kaçakçılığına yönelik operasyonda gözaltına 11 gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir suç örgütünün çok sayıda tarihi eseri yurt dışına kaçıracağı istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

Polisin yaptığı teknik ve fiziki takip ile istihbarat çalışmasının ardından şüphelilerin yakalanması için operasyon düzenlendi. Geçen hafta Bayrampaşa, Fatih, ve Beşiktaş'ta belirlenen adreslere gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 11 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda, çeşitli dönemlere ait 714 parça tarihi eser ele geçirildi.

Tarihi eserler arasında Tanrıça Athena figürlü gümüş Grek zafer paraları, Sasani dönemine ait kral figürlü sikkeler, Artuklu ve genç Roma dönemine ait paralar ile Pers kralına ait altın takı seti ve 15. yüzyıla ait 2 el yazması Kuran-ı Kerim'in de bulunduğu belirtildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

