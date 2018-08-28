İstanbul'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da düzenlenen tarihi eser kaçakçılığına yönelik operasyonda gözaltına 11 gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir suç örgütünün çok sayıda tarihi eseri yurt dışına kaçıracağı istihbaratı üzerine çalışma başlattı.
Polisin yaptığı teknik ve fiziki takip ile istihbarat çalışmasının ardından şüphelilerin yakalanması için operasyon düzenlendi. Geçen hafta Bayrampaşa, Fatih, ve Beşiktaş'ta belirlenen adreslere gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 11 şüpheli gözaltına alındı.
Adreslerde yapılan aramalarda, çeşitli dönemlere ait 714 parça tarihi eser ele geçirildi.
Tarihi eserler arasında Tanrıça Athena figürlü gümüş Grek zafer paraları, Sasani dönemine ait kral figürlü sikkeler, Artuklu ve genç Roma dönemine ait paralar ile Pers kralına ait altın takı seti ve 15. yüzyıla ait 2 el yazması Kuran-ı Kerim'in de bulunduğu belirtildi.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest kaldı.
Taşlar yerinden oynayacak! Ortak ordu kuruyorlar
Abdullah Gül için çok sert sözler: Ne yazık ki bunu da yaptı
Et ve Süt Kurumu’nun (ESK) Brezilya'dan getirdiği kurbanlıklarda şarbon çıktı
Pistlerin en fit koşucusuydu, şimdiki haline kimse inanamıyor!
Satın aldığı kutunun içinden çıkanlara inanamadı
Fransa'dan ilginç yorum: Erdoğan'ın Türkiyesi Kemal'in Türkiyesi değil
Halk TV'de şoke eden İsmail Dükel gelişmesi! Twitter hesabından duyurdu...
Whatsapp kullanıcılarını bekleyen tehlike! Özel dosyalarını Google Drive'da saklayanlar dikkat
Bıçakladığı kişiyi suni teneffüs yaparak kurtarmaya çalıştı
Sulama kanalında kaybolan gencin cansız bedeni bulundu
CHP Sözcüsü Faik Öztrak'tan 'CHP-HDP ittifakı' iddialarına yanıt
Okuyucu Yorumları 0 yorum