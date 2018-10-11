İstanbul’da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu

İSTANBUL (AA) - İstanbul’da düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda, 27 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir şebekenin yurt dışına tarihi eser kaçıracağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Söz konusu soruşturma kapsamında, eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, aralarında Atatürk Havalimanı’nda yer hizmetleri veren özel bir şirketin yönetim kurulu başkanının da bulunduğu 27 kişiyi gözaltına aldı.
Adreslerde yapılan aramalarda, çeşitli dönemlere ait çok sayıda tarihi eser ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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