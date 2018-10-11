HABER

İstanbul’da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.10.2018 16:09 | Son Güncelleme

Operasyonda 27 kişi gözaltına alındı

İSTANBUL (AA) - İstanbul’da düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda, 27 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir şebekenin yurt dışına tarihi eser kaçıracağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Söz konusu soruşturma kapsamında, eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, aralarında Atatürk Havalimanı’nda yer hizmetleri veren özel bir şirketin yönetim kurulu başkanının da bulunduğu 27 kişiyi gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramalarda, çeşitli dönemlere ait çok sayıda tarihi eser ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

PARTNERBu yolcu ne yapıyor? Gören şaşıp kalıyorBu yolcu ne yapıyor? Gören şaşıp kalıyor
- Adnan Oktar'ın villasında kaçak yapıların büyük bölümü yıkıldı- Adnan Oktar'ın villasında kaçak yapıların büyük bölümü yıkıldı
- Saldırım: Referans metin kabul edilecek 'İstanbul Bildirgesini' oluşturduk- Saldırım: Referans metin kabul edilecek 'İstanbul Bildirgesini' oluşturduk
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kaçakçılık Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü tarihi eser

En Çok Okunan Haberler

Muş’ta 5 teröristin öldürüldüğü görüntüler ortaya çıktı!

Muş’ta 5 teröristin öldürüldüğü görüntüler ortaya çıktı!

15 Temmuz darbe gecesine ait yeni görüntüler! Çıplak halde dışarı attılar

15 Temmuz darbe gecesine ait yeni görüntüler! Çıplak halde dışarı attılar

Rossmann'ın sahibi: Erdoğan'la ilgili konuşursam Türkiye'ye giremem

Rossmann'ın sahibi: Erdoğan'la ilgili konuşursam Türkiye'ye giremem

Abdüllatif Şener'den 2019 yerel seçimiyle ilgili flaş iddia: AK Parti yüzde 15-20 oy kaybedebilir

Abdüllatif Şener'den 2019 yerel seçimiyle ilgili flaş iddia: AK Parti yüzde 15-20 oy kaybedebilir

Emeklilere memurluk yolu görüldü

Emeklilere memurluk yolu görüldü

Gıda devi Yörsan'dan konkordato başvurusu

Gıda devi Yörsan'dan konkordato başvurusu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Operasyon sonra ele geçirilen belgeler dehşete düşürdü! Aile boyu terörizm!

Operasyon sonra ele geçirilen belgeler dehşete düşürdü! Aile boyu terörizm!

Diyarbakır'da kan donduran kadın cinayeti! Koli bandıyla...

Diyarbakır'da kan donduran kadın cinayeti! Koli bandıyla...

Resimli Cuma mesajları 2018 - Sevdiklerinizle en güzel resimli Cuma mesajları paylaş!

Resimli Cuma mesajları 2018 - Sevdiklerinizle en güzel resimli Cuma mesajları paylaş!

Sokak ortasında dehşet! Çocuğunun gözü önünde...

Sokak ortasında dehşet! Çocuğunun gözü önünde...

Ünlü CEO Gökhan Sarıgöl gözaltına alındı!

Ünlü CEO Gökhan Sarıgöl gözaltına alındı!

Antalya'da tur midibüsü kayalıklara çarptı! Çok sayıda yaralı var

Antalya'da tur midibüsü kayalıklara çarptı! Çok sayıda yaralı var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.