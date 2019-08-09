İstanbul'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da tarihi eser kaçakçılığına yönelik operasyonda 912 sikke ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 26 Temmuz-7 Ağustos tarihlerinde, Fatih, Esenler ve Şişli ilçelerindeki 5 ayrı adrese operasyon düzenledi.

Baskın yapılan adreslerde yapılan aramada, Yunan, Helenistik, Doğu Roma İmparatorluğu-Bizans ve Ermeni Krallığı dönemlerine ait toplam 912 sikke ele geçirildi.

Söz konusu adreslerde bulunan sahte sikke yapımında kullanılan balmumu kalıplarla imitasyon sikkelere de el konuldu.

Operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli hakkında, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet suçundan işlem yapıldı.

