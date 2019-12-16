İstanbul'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı

İSTANBUL (AA) - Sarıyer'de düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 43 arkeolojik obje ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 13 Aralık'ta Sarıyer'de bir adrese baskın düzenledi.
Operasyonda, Helenistik döneme ait İstanbul'a özgü mezar taşları, Roma ve Bizans dönemine ait Korint üslubunda sütun başlıklar, Roma dönemine ait mimari mermer parçaların da arasında bulunduğu 21 işlemeli sütun başlığı, taş boğa başı, 3 taş mimari arkeolojik parça, insan figürü kabartmalı sütun parçası, 2 mezar steli, 8 kabartma betimli rölyef parçası, çift başlı kartal kabartmalı haç, kare formunda sütun mimari parça, 2 sütun başı, sütun mimari parçası, 2 sütun altlığı olmak üzere toplam 43 arkeolojik obje ele geçirildi. Eserlerin bulunduğu adresteki 2 şüpheli de gözaltına alındı.
Şüpheliler hakkında, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet suçundan adli işlem yapıldı.
Operasyonda ele geçirilen tarihi eserler, İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğü'nde sergilendi.
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