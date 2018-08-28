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İstanbul'da tarihi eser operasyonu (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.08.2018 12:10 | Son Güncelleme

İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin geçtiğimiz hafta tarihi eser kaçakçılarına yönelik düzenlediği 3 farklı operasyonda 600 yıllık el yazması Kuran-ı Kerim ve Yunan, Roma, Sasani ve Selçuklu Dönemlerine ait sikkeler ve bir takı seti ele geçirdi.

İstanbul'da tarihi eser operasyonu (1)

Çağatay KENARLI/İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin geçtiğimiz hafta tarihi eser kaçakçılarına yönelik düzenlediği 3 farklı operasyonda 600 yıllık el yazması Kuran-ı Kerim ve Yunan, Roma, Sasani ve Selçuklu Dönemlerine ait sikkeler ve bir takı seti ele geçirdi.

(FOTOĞRAF)

İstanbul'da tarihi eser operasyonu (1)İstanbul'da tarihi eser operasyonu (1)İstanbul'da tarihi eser operasyonu (1)İstanbul'da tarihi eser operasyonu (1)

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