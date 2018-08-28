- İSTANBUL'DA TARİHİ ESER OPERASYONU

*600 yıllık el yazması 2 kuran-ı kerim'in arasında bulunduğu 714 parça tarihi eser ele geçirildi

*Operasyon anı polis kamerası tarafından görüntülendi.

Haber-Kamera: Çağatay KENARLI-İSTANBUL DHA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin tarihi eser kaçakçılarına yönelik düzenlediği 3 farklı operasyonda 600 yıllık el yazması Kuran-ı Kerim ve Yunan, Roma, Sasani ve Selçuklu Dönemlerine ait sikkeler ve bir takı seti ele geçirdi. 11 kişinin gözaltına alındığı operasyon polis kamerası tarafından görüntülendi.

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri geçtiğimiz hafta tarihi eser kaçakçılarına yönelik Beşiktaş, Fatih ve Bayrampaşa'da operasyon düzenledi. Ekipler yaptığı baskınlarda toplam 11 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde Yunan, Roma, Sasani ve Selçuklu Dönemlerine ait tarihi eserler ele geçirildi.

TANESİNİ 400 BİN DOLARDAN SATMAYA ÇALIŞTILAR

Eserler arasında 2 tane el yazması altın yaldız işlemeli 600 yıllık Kuran-ı Kerim de var. Şüphelilerin tarihi el yazması Kuran-ı Kerim'lerin tanesini 400 bin dolara satmaya çalıştıkları öğrenildi.