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İstanbul'da tarihi eser operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.10.2018 16:06 | Son Güncelleme

TARİHİ eser kaçakçılarına yönelik İstanbul merkezli 12 ilde düzenlenen son yılların en büyük operasyonunda 14 bin tarihi eserler ele geçirildi.

Çağatay KENARLI/iSTANBUL, (DHA) TARİHİ eser kaçakçılarına yönelik İstanbul merkezli 12 ilde düzenlenen son yılların en büyük operasyonunda 14 bin tarihi eserler ele geçirildi. İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin tarihi eser kaçakçılığına yönelik yaptığı çalışmalar sonucunda bir şebekeyi belirledi. Daha önce Kapalıçarşı'da dükkanı bulunan Fuat A.'nın yönettiği iddia edilen şebekenin yurtdışına tarihi eserleri sattığı tespit edildi. Polis ekipleri yaptığı 6 aylık teknik ve fiziki takip sonucunda İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın talimatı ve koordinasyonunda İstanbul merkezli, Afyonkarahisar, Antalya, Muğla, Kırklareli, Gaziantep, Bartın, Niğde, Nevşehir, Bursa, Aksaray ve Konya'da eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda aralarında emekli emniyet müdürü, emekli albay, fizikçi, arkeolog, ünlülerin sanat danışmanı, havalimanı yer hizmetleri şirketi yöneticisinin de bulunduğu şüphelileri yakalamak amaçlı 41 adrese eş zamanlı baskın yapılarak 27 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda Osmanlı, Roma, Bizans, İslam dönemi, Grek ve Helenistik dönemlerine ait yaklaşık 14 bin parça tarihi eser, 6 define arama dedektörü, ruhsatsız tabanca ve tüfek, 276 bin lira, 450 bin euro, 33 bin 300 Amerikan doları, 26 gram uyuşturucu madde, 2 uyuşturucu hap, 1 gram kokain ele geçirildi. Gözaltına alınan 27 şüpheli emniyetteki işlemleri ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 6'sı savcılık sorgusunun ardından serbest bırakılırken, 21'i tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Şüphelilerden 8'i çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklanırken, 4 şüpheli ise kelepçe takılarak ev hapsi ile cezalandırıldı. 9 şüpheli ise yurtdışı çıkış yasağı konularak adli kontrolle serbsest bırakıldı. Ele geçirilen tarihi eserler İstanbul Arkeoloji Müzesi, Topkapı Sarayı, İslam Eserleri Müzesi, Ayasofya Müzesi ve Askeri Müze Müdürlüklerine incelenmesi için gönderileceği öğrenildi.

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