HABER

İstanbul'da tarihi eser operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.01.2019 10:50 | Son Güncelleme

Jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda 138 tarihi eser ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda 138 tarihi eser ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, bazı kişilerin, Yozgat ve civarında yaptıkları kaçak kazılar sonucu elde ettikleri tarihi eserleri İstanbul’da piyasaya sürmek için müşteri aradıkları bilgisine ulaştı.

İstihbari çalışmalar ve fiziki takip sonucu şüphelilerin, tarihi eserleri siyah renkli bir araç ile taşıdığı tespit edildi.

Uzun süre takip edilen aracın Şile-Pendik karayolu üzerinde bir akaryakıt istasyonunda durması üzerine jandarma ekiplerince operasyon düzenlendi.

Araçta yapılan aramada, bagaj bölümünde alet çantalarının içerisine gizlenmiş vaziyette erkek ve kadın baş objeleri, hayvan ve insan figürleri, çeşitli boy ve ebatlarda kandiller, heykelcikler ve kaidelerden oluşan 138 tarihi eser ele geçirildi. Bunlarla ilgili S.K, Y.Ğ, S.Y. ve R.K. isimli şüpheliler gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye çıkarıldı.

Tarihi eserler İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Cinsel yolla bulaşan virüs paniği! Dikkat...Cinsel yolla bulaşan virüs paniği! Dikkat...
Üniversitenin papyonlu hocasıÜniversitenin papyonlu hocası
Lisede mahkeme kuruldu, suçlular cezaevine konulduLisede mahkeme kuruldu, suçlular cezaevine konuldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Jandarma operasyon tarihi eser

En Çok Okunan Haberler

Arda Kural'ın hastalığı nüksetti! Son hali üzdü

Arda Kural'ın hastalığı nüksetti! Son hali üzdü

AÖF kitabında cinsiyetçi ifadeler! 'Kadını çekici yapan...'

AÖF kitabında cinsiyetçi ifadeler! 'Kadını çekici yapan...'

Erdoğan: Tutku, burada ne işin var kız!

Erdoğan: Tutku, burada ne işin var kız!

Fabrikadan yayılan gaz nedeniyle mahalle tahliye edildi

Fabrikadan yayılan gaz nedeniyle mahalle tahliye edildi

Fenerbahçe'ye transferde büyük şok

Fenerbahçe'ye transferde büyük şok

Bu illere kenevir piyangosu vurdu!

Bu illere kenevir piyangosu vurdu!

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Görüntüler şoke etmişti! Bakanlık harekete geçti

Görüntüler şoke etmişti! Bakanlık harekete geçti

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Mariam Kavakçı çok tartışılmıştı! Kardeşi de Cumhurbaşkanlığı'nda

Mariam Kavakçı çok tartışılmıştı! Kardeşi de Cumhurbaşkanlığı'nda

Meteoroloji uyardı! Bu geceye dikkat

Meteoroloji uyardı! Bu geceye dikkat

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sınırda önemli toplantı! Hakan Fidan, Hulusi Akar ve komutanlar bir araya geldi

Sınırda önemli toplantı!

15 ilde harekete geçildi! Taksicilere ceza yağdı

15 ilde harekete geçildi! Taksicilere ceza yağdı

Florya'da tren yolunda kaza!

İstanbul Florya'da tren kazası! Yaralılar var

Sarıyer'de kimyasal madde paniği!

İstanbul'da kimyasal madde paniği!

Diyarbakır'da operasyon! Teröristler öldürüldü

Diyarbakır'da operasyon! Teröristler öldürüldü

Günlük burç yorumları 12 Ocak Cumartesi (2019 yıllık burç yorumları)

12 Ocak Cumartesi için günlük burç yorumları

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.