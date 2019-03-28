- İSTANBUL'DA TARİHİ ESER OPERASYONU

Haber-Kamera: Yılmaz BEZGİN - İstanbul DHA İSTANBUL'da düzenlenen tarihi eser operasyonunda 4 bin yıllık baltalar, ok ve mızrak uçlarla İbranice ve Ermenice el yazması İncil'in de aralarında bulunduğu 836 tarihi eser ele geçirildi, 7 kişi gözaltına alınndı.

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Fatih ve Küçükçekmece'de 6 ayrı operasyon gerçekleştirdi. Operasyonun en önemli noktarından biri ise tarihi Kapalıçarşı oldu. Yapılan aramalarda, 4 bin yıllık baltalar, ok ve mızrak uçları ile İbranice ve Ermenice el yazması İncil'in de aralarında bulunduğu 836 tarihi eser ele geçirildi.

7 kişinin gözaltına alındığı operasyonda aralarında 18.yy’dan kalma Grekçe taş baskı İncil ve kilya tipi idol ana tanrıça figürünün yanında Ermenice ya da Sanskritçe yazılmış metinler, Roma sikkeleri, Helenistik dönem sapan taşları, Hitit dönemi adak geyikleri, erken tunç balta ağızları gibi çok sayıda tarihi eser ele geçirildi. Bu eserlerin yapılacak incelemelerin ardından İstanbul Arkeoloji Müzeleri, Ayasofya ve Topkapı müze müdürlüklerine teslim edileceği bildirildi.

Görüntü Dökümü;:

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-Operasyondan görüntüler

-Ele geçirilenler

