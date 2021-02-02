İstanbul’da tarihi eser operasyonu: 2 gözaltı

İstanbul’da düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda, Bizans ve Osmanlı dönemlerine mimari yapılardan söküldüğü değerlendirilen 71 parça tarihi eser ele geçirildi. Operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre operasyon, İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesine bağlı ekiplerce gerçekleştirildi. Tarihi eser kaçakçılığına yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında, tarihi eser toplayarak sattığı ileri sürülen şahıslara yönelik, Beşiktaş’ta ’antikacı’ olarak faaliyet gösteren iki iş yeri ve bir eve dün operasyon düzenlendi. Operasyonda, Bizans ve Osmanlı dönemlerine ait taşınmaz mimari eserlerden söküldüğü değerlendirilen 71 parça çeşitli form ve biçimlerde tarihi eser ele geçirildi. Baskında 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında “2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa Muhalefet” suçundan tahkikat başlatıldığı bildirildi.

Ele geçirilen eserlerin, İstanbul Türk ve İslam Eserleri Müzeleri Müdürlüğü ve İstanbul Arkeoloji Müzesine teslim edileceği öğrenildi.

