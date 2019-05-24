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İstanbul'da tarihi eser operasyonu: 313 parça tarihi eser ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.05.2019 13:06 | Son Güncelleme

İSTANBUL'da düzenlenen 4 farklı operasyonda yurt dışına kaçırılmaya çalışılan, 313 parça tarihi eser ele geçirildi.

Çağatay KENARLI/ İSTANBUL (DHA) İSTANBUL'da düzenlenen 4 farklı operasyonda yurt dışına kaçırılmaya çalışılan, 313 parça tarihi eser ele geçirildi. Operasyonlar kapsamında 7 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, bir suç örgütünün çok sayıda tarihi eseri, yurt dışına kaçıracağı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Polis ekipleri yaptığı fiziki ve teknik takiple geçtiğimiz hafta Eyüpsultan, Kartal, Beyoğlu ve Fatih'te tespit ettiği 6 adrese 4 farklı operasyon düzenledi. 7 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI Operasyonlarda toplam 7 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler Vatan Caddesi'nde bulunan Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğüne getirildi. YAVUZ SULTAN SELİM ZAMANINDA KULLANILAN AKÇE Adreslerde yapılan aramalarda ise toplam 313 parça tarihi eser ele geçirildi. Eserler arasında en dikkat çekici olan parçaların başında Yavuz Sultan Selim Han dönemine ait gümüş akçe, Anadolu'nun jeolojik tarihini yansıtan deniz kabuğu fosili, 2 bin 300 yıllık antik Yunan kültürünü yansıtan sütun ve heykel başı, 16 ve 17. Yüzyıllara ait el yazması dua metinleri ile Safevi dönemine ait kenarları dua bezeli gümüş ve bronz kaplar olduğu görüldü. İBADETHANE VE TÜRBELERDEN ÇALINAN ESERLER Öte yandan operasyonda Grek, Helenistik, Roma, Bizans ve İslami döneme ait sikkeler ile İstanbul'daki tarihi ibadethane ve türbelerden sökülerek çalındığı değerlendirilen levha, çini ve bordürler ele geçirildi. 7 ŞÜPHELİ ADLİ KONTROLLE SERBEST Emniyetteki işlemleri tamamlanana 7 şüpheli adliyeye sevk edildi. 7 şüpheli hakkında 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa muhalefet suçundan işlem yapılarak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. OPERASYON POLİS KAMARASINDA Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerin bazı adreslere yaptığı baskınlar polis kameraları tarafından görüntülendi. Ekiplerin yaptığı aramalarda bazı tarihi eserlerin ele geçirilmesi görüntülere yansıdı.

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