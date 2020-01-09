HABER
  4. İstanbul'da tarihi eser operasyonu kamerada

İstanbul'da tarihi eser operasyonu kamerada

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.01.2020 14:24 | Son Güncelleme

İSTANBUL'da tarihi eser kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda Bizans, Selçuklu, Osmanlı, Ermeni ve Milattan Önce 2.

Ali ABLAY/İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL'da tarihi eser kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda Bizans, Selçuklu, Osmanlı, Ermeni ve Milattan Önce 2. Ve 1. Yüzyıl dönemlerine ait bin 134 parça tarihi eser ele geçirilirken, bir şüpheli gözaltına alındı. Operasyon ise kameralara yansıdı.
Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, daha önceden de tarihi eser kaçakçılığı yaptığını belirlediği bir şüpheliyi takibe aldı. Şüpheli A.E.G. hakkında Eylül 2017'de Üsküdar Silahtar Abdurrahman Ağa Camiinden çalınan 2 hat levhanın kendisinde olmasından dolayı, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa muhalefet suçundan işlem yapıldığı öğrenildi. Kaçakçılık polisi, şüpheliyi takip ederek soruşturmayı derinleştirdi ve şüphelinin tarihi eser topladığını tespit etti. Bunun üzerine polis ekipleri, şüpheli A.E.G'ye yönelik teknik ve fiziki takip gerçekleştirdi.

ÇOK SAYIDA ESER ELE GEÇRİLDİ
Ekipler, dün Şişli'de 3 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda Bizans, Selçuklu, Osmanlı, Ermeni ve Milattan Önce 2. Ve 1. Yüzyıl dönemlerine ait içlerinde Meryem Ana Çocuk İsa, Havarilerin resmedildiği ikonlar, Selçuklu motiflerinin işlendiği şamdanlar, Anadolu'nun tarihi geçmişini yansıtan ve döneminin nadir bulunabilen parçaları, taşınmaz kültür varlıklarından sökülmüş steller, sikke, çini ve bordür olmak üzere bin 134 tarihi eser ele geçirildi. Operasyon polis kameralarına da yansıdı.

TARİHİ ESERLER MÜZELERE TESLİM EDİLECEK
Ele geçirilen tarihi eserler ise Kaçakçılık Suçlarıyla Şube Müdürlüğü'nde sergilenmesinin ardından Ayasofya Müzesi Müdürlüğü, İstanbul Türk ve İslam Eserleri Müzesi Müdürlüğü ve İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğüne teslim edilecek.
Gerçekleştirilen operasyonda yakalanan şüphelinin Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanuna muhalefet suçundan işlemleri Vatan Caddesi'nde bulunan Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde devam ediyor.
(FOTOĞRAF)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Ölümden saniyelerle kurtulduÖlümden saniyelerle kurtuldu
Erkan Petekkaya’nın ‘rüşvet’ iddiası mahkemede gerginliğe yol açtıErkan Petekkaya’nın ‘rüşvet’ iddiası mahkemede gerginliğe yol açtı
Tunceli'de kayıp üniversiteli Gülistan'ı, SAK timi de arıyorTunceli'de kayıp üniversiteli Gülistan'ı, SAK timi de arıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

ABD'den dikkat çeken İran açıklaması: Hazırız

ABD'den dikkat çeken İran açıklaması: Hazırız

İran'da otobüs devrildi: 20 ölü, 23 yaralı

İran'da otobüs devrildi: 20 ölü, 23 yaralı

'Ortası sıkılmış diş macunu gibisin'

'Ortası sıkılmış diş macunu gibisin'

Cenk Tosun'un transferini duyurdular

Cenk Tosun'un transferini duyurdular

Didem Arslan ve İmamoğlu arasında çok sert tartışma!

Didem Arslan ve İmamoğlu arasında çok sert tartışma!

Son Dakika: İran'dan ABD'nin teklifine yanıt geldi!

Son Dakika: İran'dan ABD'nin teklifine yanıt geldi!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Kahreden haber: 4 askerimiz şehit oldu

Kahreden haber: 4 askerimiz şehit oldu

Maskeli Beşler İntikam Peşinde nerede çekildi? Maskeli Beşler İntikam Peşinde konusu ve oyuncu kadrosu

Maskeli Beşler İntikam Peşinde nerede çekildi? Maskeli Beşler İntikam Peşinde konusu ve oyuncu kadrosu

İşte Sabiha Gökçen'de uçağın pistten çıkma anı!

İşte Sabiha Gökçen'de uçağın pistten çıkma anı!

İstanbul'da şoke eden cinayet! Dünyaca ünlü iş insanının oğlu öldürüldü

İstanbul'da şoke eden cinayet! Dünyaca ünlü iş insanının oğlu öldürüldü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ahmet Hakan'dan Fatih Portakal'a: Che Guevara edasına bürünerek...

Ahmet Hakan'dan Portakal'a: Che Guevara edasına bürünerek...

İstanbul’da tarihi eser operasyonu

İstanbul’da tarihi eser operasyonu

CHP'den Anayasa Mahkemesi'ne 'vergi' başvurusu

CHP'den AYM'ye 'vergi' başvurusu

Kayseri'deki askeri birlikte PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ı öven yazı yazan askere hapis cezası

Kayseri'deki askeri birlikte şok olay! Askere hapis cezası

CHP’li Hatay Belediye Başkanı'ndan Erdoğan’ın "yeni bir göçü kaldıramayız" sözlerine destek

CHP'li Başkan'dan Erdoğan'ın o sözüne destek

Necati Keleş'in acılı annesi konuştu: Oğlumu sağ beklerken kemikleri geldi

Oğlunun öldürüldüğünü öğrenen anneden acı sözler!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.