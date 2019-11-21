İstanbul'da tarihi yerler ve müzelerde 'Ara tatil' yoğunluğu 

Semih ÇALIŞKAN - Can EROK/ İSTANBUL, (DHA) MİLLİ Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından okullarda bu sene ilk kez uygulanan ara tatil devam ederken İstanbul'da tarihi yerler ve müzelerde yoğunluk yaşanıyor. Havanın da güzel olmasını fırsat bilen vatandaşlar müzelerin önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından okullarda uygulanan ve 18 Kasım günü başlayan ara tatil 25 Kasım'da sona erecek. Tatili fırsat bilen öğrenciler, aileleri ve arkadaşlarıyla birlikte tarihi yerleri geziyor. İstanbul'da yazdan kalma günler devam ederken ara tatilin bitmesine 3 gün kala tarihi yerler ve müzelerde ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor. En çok ziyaret edilen yerler arasında Topkapı Sarayı, Ayasofya ve Arkeoloji Müzesi yer aldı. Bugün öğleden sonra yerli ve yabancı turistler müze girişlerinde uzun kuyruklar oluşturdu.

"AYASOFYA MÜZESİ'Nİ ZİYARET ETMEMİŞTİM, HEYECANLIYIM"

Ayasofya Müzesi'ni ziyaret edeceği için heyecanlı olduğunu ifade eden 2'nci sınıf öğrencisi Asya Zeynep Arslan, "Okullar Pazartesi açılacağı için çok telaşlıyım. Daha önce Ayasofya Müzesi'ni ziyaret etmemiştim. Heyecanlıyım" dedi.

Tatili fırsat bilip, müzeleri ziyaret eden bir diğer öğrenci Sümeyye Şeker ise. Ayasofya Müzesi'ni göreceği için heyecanlı olduğunu ifade eden Şeker, "Tatilde ödevlerimi yapıyorum. Bir de tarihi yerleri, müzeleri geziyorum" dedi.