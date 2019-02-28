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İstanbul’da ‘taşıyıcı anne’ ve ‘yumurta’ çetesine baskın

YAŞAM HABERLERİ  | 28.02.2019 18:39 | Son Güncelleme

İstanbul’da, çocuğu olmayan ailelere para karşılığı taşıyıcı anne ve yumurtalık temin eden şebekeye yönelik düzenlenen operasyonda 2 kadın gözaltına alındı.

İstanbul’da, çocuğu olmayan ailelere para karşılığı taşıyıcı anne ve yumurtalık temin eden şebekeye yönelik düzenlenen operasyonda 2 kadın gözaltına alındı. Gürcistan, KKTC ve İstanbul üçgeninde gerçekleşen olay ile ilgili çarpıcı detaylara ulaşıldı.

Alınan bilgilere göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü, KKTC merkezli bir şebekenin çocuğu olmayan ailelere para karşılığı taşıyıcı anne ve yumurtalık temin ettiği ihbarı üzerine harekete geçti. Polisin yaptığı geniş çaplı soruşturmada, Gürcistan’da faaliyet gösteren bir taşıyıcı annelik ve donörlük ajansına para karşılığı taşıyıcı annelik yapmak isteyen, ya da yumurtalıklarını satmak isteyen kadınların başvurdukları, bu kadınların başvurularının Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) bulunan organizatör tarafından değerlendirilip uygun görülen kadınların uçak biletleri karşılanmak suretiyle KKTC’ye gönderilip burada aşılandırıldıkları veya yumurtalıklarının alındığı tespit edildi.

Şebekenin başı KKTC’de
Bunun üzerine Maltepe Bağlarbaşı Mahallesi’nde tespit edilen adrese baskın düzenleyen polis, A.K. ile Gürcistan uyruklu N.B. adlı 2 kadını gözaltına aldı. Adreste yapılan aramalarda, doğurganlık artırıcı hormon ilaçları, farklı markalara ait gümrük kaçağı 63 şişe alkol ele geçirildi. Emniyette ifade veren Gürcistan uyruklu N.B. adlı kadın, KKTC uyruklu M.K. adlı şüphelinin aracılık ettiği bir hastanede aşılandığını, aşılandıktan sonra da Türkiye’de yaşayan Moldova asıllı Türk vatandaşı A.K.’ye ait eve gönderildiğini, burada doğum zamanı gelene kadar beklediğini ve Türkiye’de yaşayan bir Türk aileye 15 bin Amerikan doları karşılığında taşıyıcı annelik yaptığını itiraf etti.

Eve 5 hamile kadın daha geldiğini söyledi
Polis, soruşturma kapsamında Türkiye’de yaşayan Moldova asıllı Türk vatandaşı A.K.’yi de sorguya aldı. N.B.’nin söyledikleriyle örtüşen ifadeler kullanan A.K., N.B.’nin kaldığı evde 5 hamile kadın daha olduğunu ve bu kadınların da kendisine KKTC’de yaşayan M.K. isimli kişinin gönderdiğini ileri sürdü.

Kadınlar, yumurtalıklarını KKTC’de aldırmış
İstanbul polisi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yaşayan soyadı tespit edilemeyen N. adlı bir kadının da, yumurtalıklarını satmak isteyen yabancı uyruklu kadınlara A.K.’yi aracı kurye olarak kullandığını belirlerken, bu kadınların A.K. üzerinden KKTC’ye gidip yumurtalıklarını aldırdıkları ortaya çıktı.

Moldova asıllı Türk vatandaşı A.K. ile N.B. adlı Gürcü kadın, sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğüne getirildi.

Polisteki sorgularının ardından şüphelilerden N.B. emniyetteki ifadesinin ardından savcılık talimatı ile serbest bırakıldı. A.K. ise çıkarıldığı mahkemece ‘adli kontrol’ hükümleri uygulanarak tutuksuz yargılanmak üzere salıverildi.

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