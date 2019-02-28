İstanbul’da ‘taşıyıcı anne’ ve ‘yumurta’ çetesine baskın

İstanbul’da, çocuğu olmayan ailelere para karşılığı taşıyıcı anne ve yumurtalık temin eden şebekeye yönelik düzenlenen operasyonda 2 kadın gözaltına alındı. Gürcistan, KKTC ve İstanbul üçgeninde gerçekleşen olay ile ilgili çarpıcı detaylara ulaşıldı.

Alınan bilgilere göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü, KKTC merkezli bir şebekenin çocuğu olmayan ailelere para karşılığı taşıyıcı anne ve yumurtalık temin ettiği ihbarı üzerine harekete geçti. Polisin yaptığı geniş çaplı soruşturmada, Gürcistan’da faaliyet gösteren bir taşıyıcı annelik ve donörlük ajansına para karşılığı taşıyıcı annelik yapmak isteyen, ya da yumurtalıklarını satmak isteyen kadınların başvurdukları, bu kadınların başvurularının Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) bulunan organizatör tarafından değerlendirilip uygun görülen kadınların uçak biletleri karşılanmak suretiyle KKTC’ye gönderilip burada aşılandırıldıkları veya yumurtalıklarının alındığı tespit edildi.