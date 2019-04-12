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İSTANBUL'DA TBMM CHP GRUBU İSTİŞARE TOPLANTISI 3 (kılıçdaroğlu'nun çıkışı)

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.04.2019 18:47 | Son Güncelleme

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Güven USTA / İstanbul DHA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında  TBMM CHP Grubu İstişare Toplantısı İstanbul'da yapılıyor.

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Güven USTA / İstanbul DHA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında
TBMM CHP Grubu İstişare Toplantısı İstanbul'da yapılıyor.
Maltepe'de bir otelde gerçekleştirilen toplantıya katılmak için Kılıçdaroğlu saat 14.45 sıralarında buraya geldi. CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu da toplantıya katılıyor.
Toplantının ana gündeminin İstanbul seçimleri ve Yüksek Seçim Kurulu (YSK)'nın alabileceği kararlar olduğu öğrenildi. Basına kapalı olarak gerçekleşecek toplantının ardından, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay açıklama yapacak.

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