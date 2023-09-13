VİDEO

İstanbul'da tehlikeli anlar! Trafikte böyle makas attı

Mynet Haber

Mynet Haber

33 dakika önce

Başakşehir'de trafikte makas atarak ilerleyen iki sürücü bir süre sonra tartışmaya başladı. O anlar diğer sürücüler tarafından cep telefonu ile kayıt altına alınırken polis ekipleri iki sürücüye toplam 4 bin 597 lira ceza kesti.

Kanala Ait Diğer Videolar

Midyelerin nasıl temizlendiğini gösterdiği videosuyla sosyal medyada gündem oldu 00:40

Kılıçdaroğlu'na ateş püskürdü! Efeler Belediye Başkanı Fatih Atay zehir zemberek sözlerle istifa etti: Özlem Çerçioğlu hakkındaki sözleri dikkat çekti 08:42

İstanbul'da tehlikeli anlar! Trafikte böyle makas attı 01:06

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1982 Yerine 2023 Anayasası Sempozyumu'nda konuştu 09:14

Kılıçdaroğlu'na öfkesinden ortalığı birbirine kattı 00:50

Kan donduran vahşet! 82 yaşındaki kadın, evinde 25 bıçak darbesiyle öldürüldü 00:37

Ev sahibini bıçakladı, kanlar içinde yere yığılan adamın başında bekledi! Esenler'de kiracı dehşeti 00:23

File örtüyle hasat yapan fındık üreticisi maliyet ve zaman tasarrufu sağladı: "200-250 yevmiye gidecek yeri, 8-10 yevmiyeyle kapattık" 03:00

Mezardan çıkardığı cenazelerle dalga geçti! Kafatası ve kemikleri fırlatıp, sosyal medyadan paylaştı... Diyarbakır'da olay yaratan görüntü 04:52

Görüntüler Şanlıurfa'dan! El frenini çekmeyi unuttuğu araç 2 metrelik boşluğa düştü 01:14

Okuyucu Yorumları 0 yorum

Diğer Videolar

Midyelerin nasıl temizlendiğini gösterdiği videosuyla sosyal medyada gündem oldu

Midyelerin nasıl temizlendiğini gösterdiği videosuyla sosyal medyada gündem oldu

Kılıçdaroğlu'na ateş püskürdü! Efeler Belediye Başkanı Fatih Atay zehir zemberek sözlerle istifa etti: Özlem Çerçioğlu hakkındaki sözleri dikkat çekti

Kılıçdaroğlu'na ateş püskürdü! Efeler Belediye Başkanı Fatih Atay zehir zemberek sözlerle istifa etti: Özlem Çerçioğlu hakkındaki sözleri dikkat çekti

İstanbul'da tehlikeli anlar! Trafikte böyle makas attı

İstanbul'da tehlikeli anlar! Trafikte böyle makas attı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1982 Yerine 2023 Anayasası Sempozyumu'nda konuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1982 Yerine 2023 Anayasası Sempozyumu'nda konuştu

Kılıçdaroğlu'na öfkesinden ortalığı birbirine kattı

Kılıçdaroğlu'na öfkesinden ortalığı birbirine kattı

Kan donduran vahşet! 82 yaşındaki kadın, evinde 25 bıçak darbesiyle öldürüldü

Kan donduran vahşet! 82 yaşındaki kadın, evinde 25 bıçak darbesiyle öldürüldü

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.