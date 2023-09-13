İstanbul'da tehlikeli anlar! Trafikte böyle makas attı

Başakşehir'de trafikte makas atarak ilerleyen iki sürücü bir süre sonra tartışmaya başladı. O anlar diğer sürücüler tarafından cep telefonu ile kayıt altına alınırken polis ekipleri iki sürücüye toplam 4 bin 597 lira ceza kesti.