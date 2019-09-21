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İstanbul’da TEKNOFEST yoğunluğu havadan görüntülendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.09.2019 16:47 | Son Güncelleme

İstanbul Atatürk Havalimanı’nda 5.

İstanbul Atatürk Havalimanı’nda 5. gününe giren TEKNOFEST, hafta sonu olmasından dolayı bir çok İstanbullu akın etti. Binlerce vatandaşın oluşturduğu insan ve araç yoğunluğu havadan görüntülendi.
İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) 5’inci gününde ziyaretçi akınına uğradı. Hafta sonu havanın da güzel olmasını fırsat bilen İstanbullular, soluğu Teknofest’te aldı. Binlerce vatandaşın festival alanında ve çevresinde oluşturduğu yoğunluk havadan çekilen görüntülerle gözler önüne serildi. Havalimanına girmek isteyen vatandaşlar, kilometrelerce araç kuyruğu oluşturdu. Havalimanına çıkan yollarda vatandaşlar uzun süre bekledi. Festival alanında ise binlerce vatandaşın oluşturduğu yoğunluk havadan görüntülendi. Vatandaşların en çok uçakların etrafında ve uçak gösterileri seyir yerinde yoğunluk olduğu görüldü.

İstanbul’da TEKNOFEST yoğunluğu havadan görüntülendi

İstanbul’da TEKNOFEST yoğunluğu havadan görüntülendi

İstanbul’da TEKNOFEST yoğunluğu havadan görüntülendi

İstanbul’da TEKNOFEST yoğunluğu havadan görüntülendi

İstanbul’da TEKNOFEST yoğunluğu havadan görüntülendi

İstanbul’da TEKNOFEST yoğunluğu havadan görüntülendi

İstanbul’da TEKNOFEST yoğunluğu havadan görüntülendi

İstanbul’da TEKNOFEST yoğunluğu havadan görüntülendi

İstanbul’da TEKNOFEST yoğunluğu havadan görüntülendi

İstanbul’da TEKNOFEST yoğunluğu havadan görüntülendi

İstanbul’da TEKNOFEST yoğunluğu havadan görüntülendi

İstanbul’da TEKNOFEST yoğunluğu havadan görüntülendi

İstanbul’da TEKNOFEST yoğunluğu havadan görüntülendi

İstanbul’da TEKNOFEST yoğunluğu havadan görüntülendi

İstanbul’da TEKNOFEST yoğunluğu havadan görüntülendi
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