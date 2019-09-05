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İstanbul'da televizyon hırsızlığı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.09.2019 12:04 | Son Güncelleme

Evlerden televizyon çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı

İSTANBUL (AA) - Güngören ve Üsküdar'da iki evden televizyon, dizüstü bilgisayar ve bir miktar para çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Güngören'de 19 Ağustos'ta H.T'nin evine kapı kilidini kırarak giren hırsızlar evdeki televizyon ve 500 lirayı çaldı.

Üsküdar'da 23 Ağustos'ta V.A'nın evinden de televizyon, dizüstü bilgisayar ve bin lira çalındı.

Şikayetler üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, çalışma başlattı.

Evlerin çevresindeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler iki hırsızlık olayını aynı kişilerin yaptığını ve şüphelilerin kimliklerini tespit etti.

Şüphelilerin çaldıkları televizyonları Esenler'de bir oyun salonuna götürdüğünü belirleyen polis, salona baskın düzenledi.

Baskında Hamet S.(20) ile Mahmut K.(31) gözaltına alınırken çalıntı televizyonlar ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

Güvenlik kamera görüntülerinde şüphelilerin eve girdikleri ve kucaklarında televizyonlar ile kaçtıkları anlar görülüyor.

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Asayiş Şube Müdürlüğü hırsızlık Hırsızlık Büro Amirliği televizyon

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