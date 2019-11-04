HABER

İstanbul'da terör operasyonları: 5 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.11.2019 13:24 | Son Güncelleme

Çağatay KENARLI, İSTANBUL DHA İSTANBUL'da geçtiğimiz haftalarda düzenlenen 3 terör operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı.

Çağatay KENARLI, İSTANBUL DHA İSTANBUL'da geçtiğimiz haftalarda düzenlenen 3 terör operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı.
İstanbul Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik geçtiğimiz haftalarda 3 farklı operasyon düzenledi. Operasyonlarda gözaltına alınan beş kişiden biri tutuklanırken, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Polis, PKK/KCK örgütünün gençlik yapılanması Devrimci Gençlik Hareketi'nden (DGH) kaydı bulunan şüphelilerin yakalanmasıyla, iki aracın kundaklaması olayına karışan şüphelileri yakalamak için 24 Ekim ve 30 Ekim'de Ataşehir'de düzenlediği iki operasyonda M.A., Ö.A., V.F. ve M.U. yakalanarak gözaltına alındı. Öte yandan TEM ekiplerinin 31 Ekim'de yaptığı başka bir operasyonda Türk Silahlı Kuvvetleri'nin(TSK) düzenlediği Barış Pınarı Harekatı'nı protesto etmek amacıyla İstanbul'da örgütle bağlantılı kişileri organize ederek eylem ve etkinlik yapmak için yönlendirdiği belirlenen M.B.B. gözaltına alındı. Vatan Caddesi'nde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan 5 şüpheli dün adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden V.F. 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklanırken, M.A., Ö.A., M.U. ve M.B.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

PARTNER Ne giydiğini görenin ağzı açık kaldı! Sokakta yarı çıplak Ne giydiğini görenin ağzı açık kaldı! Sokakta yarı çıplak
Mersin, karnaval gibi bir festivale ev sahipliği yaptıMersin, karnaval gibi bir festivale ev sahipliği yaptı
Çorum'da 'yan bakma' kavgası: 1 ölü, 1 yaralıÇorum'da 'yan bakma' kavgası: 1 ölü, 1 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bireysel Emeklilik Sistemi'nde yeni düzenleme

Bireysel Emeklilik Sistemi'nde yeni düzenleme

Süper miniyle olay olan kalça dansı!

Süper miniyle olay olan kalça dansı!

TSK ve MİT'ten ortak operasyon! Müsluh İke etkisiz hale getirildi

TSK ve MİT'ten ortak operasyon! Müsluh İke etkisiz hale getirildi

CHP'nin İsviçre'deki programını PKK yandaşları bastı!

CHP'nin İsviçre'deki programını PKK yandaşları bastı!

Aksaray merkezli 13 ilde FETÖ/PDY operasyonu

Aksaray merkezli 13 ilde FETÖ/PDY operasyonu

Beşiktaş'taki dehşette yeni görüntüler!

Beşiktaş'taki dehşette yeni görüntüler!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Flaş karar! Kadro için o şart artık aranmayacak

Flaş karar! Kadro için o şart artık aranmayacak

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

İş adamına silahlı saldırı! Kurşun yağdırdılar

İş adamına silahlı saldırı! Kurşun yağdırdılar

İmamoğlu balık-ekmek tartışmasına son noktayı koydu

İmamoğlu balık-ekmek tartışmasına son noktayı koydu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İzmir'den acı haber! Eğitimde fenalaşan uzman çavuş Mehmet Yaralı şehit oldu

İzmir'den kahreden şehit haberi!

HDP'nin İstanbul Kongresi'nde tepki çeken görüntüler

HDP'nin İstanbul Kongresi'nde tepki çeken görüntüler

Avcılar’da kadın cinayeti! Birlikte yaşadığı şahıs tarafından bıçaklandı

Dehşet evi! Oğlu ve annesinin gözü önünde katledildi

Aydın'da kaldırımda geçen dram dolu bir hayat

Kaldırımda geçen dram dolu bir hayat

FETÖ davalarında kritik kararlar

Kritik davalarda karar! Ceza yağdı

MSB'den Barış Pınarı Harekatı açıklaması: Hiçbir şekilde etkilenmemiştir

MSB'den Barış Pınarı Harekatı açıklaması: Hiçbir şekilde etkilenmemiştir

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.