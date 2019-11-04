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İstanbul'da terör operasyonları: 5 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.11.2019 14:23 | Son Güncelleme

  Çağatay KENARLI, İSTANBUL DHA İSTANBUL'da geçtiğimiz haftalarda düzenlenen 3 terör operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı.

Çağatay KENARLI, İSTANBUL DHA İSTANBUL'da geçtiğimiz haftalarda düzenlenen 3 terör operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik geçtiğimiz haftalarda 3 farklı operasyon düzenledi. Operasyonlarda gözaltına alınan beş kişiden biri tutuklanırken, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Polis, PKK/KCK örgütünün gençlik yapılanması Devrimci Gençlik Hareketi'nden (DGH) kaydı bulunan şüphelilerin yakalanmasıyla, iki aracın kundaklaması olayına karışan şüphelileri yakalamak için 24 Ekim ve 30 Ekim'de Ataşehir'de düzenlediği iki operasyonda M.A., Ö.A., V.F. ve M.U. yakalanarak gözaltına alındı. Öte yandan TEM ekiplerinin 31 Ekim'de yaptığı başka bir operasyonda Türk Silahlı Kuvvetleri'nin(TSK) düzenlediği Barış Pınarı Harekatı'nı protesto etmek amacıyla İstanbul'da örgütle bağlantılı kişileri organize ederek eylem ve etkinlik yapmak için yönlendirdiği belirlenen M.B.B. gözaltına alındı. Vatan Caddesi'nde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan 5 şüpheli dün adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden V.F. 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklanırken, M.A., Ö.A., M.U. ve M.B.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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