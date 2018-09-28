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İstanbul'da terör operasyonu: 10 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.09.2018 10:06 | Son Güncelleme

İSTANBUL Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri terör örgütü PKK’ya yönelik yaptığı operasyonda 10 kişiyi gözaltına aldı.

Çağatay KENARLI/İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri terör örgütü PKK’ya yönelik yaptığı operasyonda 10 kişiyi gözaltına aldı.

İstanbul Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri terör örgütü PKK’ya yönelik yaptığı çalışmalarda, örgütün kırsal kadrosunda bulunan bazı kişilerin yasadışı yollardan giriş yaptığını belirledi. Gece saatlerinde il genelinde bulunan çeşitli adreslere yapılan baskınlarda 10 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, Vatan Caddesi’nde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ne getirildi.

Öte yandan şüphelilerin, örgüt adına gençlerİ sokak eylemleri yapmaya zorlayan, araç yakma ve molotof atma gibi eylemleri yaptıran kişiler olduğu ileri sürüldü.

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