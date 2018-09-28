İSTANBUL'DA TERÖR OPERASYONU: 10 GÖZALTI

Çağatay KENARLI/İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri terör örgütü PKK’ya yönelik yaptığı operasyonda 10 kişiyi gözaltına aldı.
İstanbul Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri terör örgütü PKK’ya yönelik yaptığı çalışmalarda, örgütün kırsal kadrosunda bulunan bazı kişilerin yasadışı yollardan giriş yaptığını belirledi. Gece saatlerinde il genelinde bulunan çeşitli adreslere yapılan baskınlarda 10 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, Vatan Caddesi’nde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ne getirildi.
Öte yandan şüphelilerin, örgüt adına gençlerİ sokak eylemleri yapmaya zorlayan, araç yakma ve molotof atma gibi eylemleri yaptıran kişiler olduğu ileri sürüldü.
Merkel'den Türkiye açıklaması: Ekonomik yardım yok ama...
Fethullah Gülen'le fotoğraf çektiren Afif Demirkıran'a kritik görev
Kasırga geliyor! İzmir ve Ege'nin diğer kıyılarında 'Kırbaç Kasırgası' alarmı! Meteoroloji'den peş peşe uyarı geliyor
Son dakika! Yolcu uçağı denize acil iniş yaptı
Saadet Partisi AK Parti ile ittifak mı yapacak? Karamollaoğlu'ndan dikkat çeken sözler
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD verdiği sözü tutmadı
Sosyal medyanın yeni trendi: Oh Yeah!
Atatürk Havalimanı'nda korkunç olay!
LG'nin yeni telefonu V40 ThinQ 5 kamerayla geliyor!
WhatsApp kurucularından Brian Acton: Kullanıcılarımın gizliliğini sattım ve...
Okuyucu Yorumları 0 yorum