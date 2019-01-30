İstanbul’da terör operasyonu: 10 gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri tarafından terör örgütü PKK’nın gençlik yapılanmasına yönelik 4 ilçede düzenlenen eş zamanlı baskında 10 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri PKK-KCK terör örgütünün gençlik yapılanmasına yönelik çalışma başlattı. Polis ekipleri molotof kokteylli korsan gösteri, araç yakma gibi eylemlere katıldığı belirlenen kişiler hakkında teknik ve fiziki takip yaptı. Bu sabah operasyon için düğmeye basan ekipler, Bayrampaşa, Beşiktaş, Küçükçekmece ve Sancaktepe’de eş zamanlı baskınlar düzenledi. Operasyonlarda 10 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda örgütsel dökümanlar ve dijital malzemeler ele geçirildi. Zanlıların emniyetteki sorguları sürüyor.
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