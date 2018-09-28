İstanbul’da terör operasyonu

İSTANBUL (AA) - İstanbul’da terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonda, 10 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte PKK adına faaliyette bulunan ve geçmiş dönemlerde yapılan izinsiz gösterilerde yer aldıkları tespit edilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Söz konusu soruşturma kapsamında, 6 ilçede 13 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 10 zanlıyı gözaltına aldı.
Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Merkel'den Türkiye açıklaması: Ekonomik yardım yok ama...
Fethullah Gülen'le fotoğraf çektiren Afif Demirkıran'a kritik görev
Kasırga geliyor! İzmir ve Ege'nin diğer kıyılarında 'Kırbaç Kasırgası' alarmı! Meteoroloji'den peş peşe uyarı geliyor
Son dakika! Yolcu uçağı denize acil iniş yaptı
Saadet Partisi AK Parti ile ittifak mı yapacak? Karamollaoğlu'ndan dikkat çeken sözler
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD verdiği sözü tutmadı
Sosyal medyanın yeni trendi: Oh Yeah!
Atatürk Havalimanı'nda korkunç olay!
LG'nin yeni telefonu V40 ThinQ 5 kamerayla geliyor!
WhatsApp kurucularından Brian Acton: Kullanıcılarımın gizliliğini sattım ve...
Okuyucu Yorumları 0 yorum