İstanbul’da terör operasyonu

İSTANBUL (AA) - İstanbul’da terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonda, 10 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte PKK adına faaliyette bulunan ve geçmiş dönemlerde yapılan izinsiz gösterilerde yer aldıkları tespit edilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Söz konusu soruşturma kapsamında, 6 ilçede 13 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 10 zanlıyı gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

