HABER

İstanbul'da terör operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.10.2018 13:48 | Son Güncelleme

Terör örgütü DEAŞ adına eylem hazırlığında bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ adına faaliyette bulunan ve eylem hazırlığı içerisinde olduğu belirlenen bir şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Söz konusu soruşturma kapsamında Sultanbeyli'de bir adrese operasyon düzenleyen ekipler, D.P'yi gözaltına aldı.

Şüphelinin üzerinde ele geçirilen cep telefonunda yüklü olan şifreli mesajlaşma programı içerisinde örgütün eylem talimatları ve yöntemlerini anlatan "Yalnız kurdun el kitabı" isimli doküman ve DEAŞ elebaşı Ebu Bekir El Bağdadi'nin fotoğrafları ile çok sayıda örgütsel video bulundu.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

PARTNERÜnlü yıldızın pozu deprem yarattı! Kocası da....Ünlü yıldızın pozu deprem yarattı! Kocası da....
Öğrenciler top için birbirini ezdi, gözyaşı döktüÖğrenciler top için birbirini ezdi, gözyaşı döktü
KKTC'de Meclis Başkanı ile Yardımcısı arasında 'masraf' ve 'sarhoş' tartışmasıKKTC'de Meclis Başkanı ile Yardımcısı arasında 'masraf' ve 'sarhoş' tartışması
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
DEAŞ istanbul İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü

En Çok Okunan Haberler

Enflasyon rakamları açıklandı!

Enflasyon rakamları açıklandı!

Mide ameliyatı olan Yıldırım Öcek yoğun bakımda

Mide ameliyatı olan Yıldırım Öcek yoğun bakımda

Ankara adayı Süleyman Soylu! Nagehan Alçı'dan AK Parti iddiası

Ankara adayı Süleyman Soylu! Nagehan Alçı'dan AK Parti iddiası

Whatsapp bugün değişti! Artık birine mesaj yazarken

Whatsapp bugün değişti! Artık birine mesaj yazarken

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin bir günlük harcaması ne kadar?

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin bir günlük harcaması ne kadar?

ABD'den rahip Brunson çağrısı: Çok gecikti

ABD'den rahip Brunson çağrısı: Çok gecikti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İlber Ortaylı bakanlık danışmanı oldu!

İlber Ortaylı bakanlık danışmanı oldu!

Ankara'nın Haymana Belediye Başkanı Özdemir Turgut takım elbiseyle kaplıca havuzuna girdi

Ankara'nın Haymana Belediye Başkanı Özdemir Turgut takım elbiseyle kaplıca havuzuna girdi

Metin Feyzioğlu'ndan 'af' çıkışı!

Metin Feyzioğlu'ndan 'af' çıkışı!

Son dakika! Nobel Kimya Ödülü'nü kazananlar belli oldu

Son dakika! Nobel Kimya Ödülü'nü kazananlar belli oldu

İçişleri Bakanlığı 81 ile gönderdi: Artık jandarma dahil resmi ve sivil polis ekipleri de trafik cezası yazabilecek

İçişleri Bakanlığı 81 ile gönderdi: Artık jandarma dahil resmi ve sivil polis ekipleri de trafik cezası yazabilecek

Ankara'da silahlı çatışma! Ölü ve yaralılar var

Ankara'da silahlı çatışma! Ölü ve yaralılar var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.