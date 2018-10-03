İstanbul'da terör operasyonu

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ adına faaliyette bulunan ve eylem hazırlığı içerisinde olduğu belirlenen bir şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Söz konusu soruşturma kapsamında Sultanbeyli'de bir adrese operasyon düzenleyen ekipler, D.P'yi gözaltına aldı.
Şüphelinin üzerinde ele geçirilen cep telefonunda yüklü olan şifreli mesajlaşma programı içerisinde örgütün eylem talimatları ve yöntemlerini anlatan "Yalnız kurdun el kitabı" isimli doküman ve DEAŞ elebaşı Ebu Bekir El Bağdadi'nin fotoğrafları ile çok sayıda örgütsel video bulundu.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.
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