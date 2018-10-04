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İstanbul'da terör operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.10.2018 16:30 | Son Güncelleme

PKK/KCK terör örgütünün Avusturya yapılanmasına finansman sağladığı iddia edilen şüpheli Atatürk Havalimanı'nda gözaltına alındı - Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, adli kontrol hükümleri uygulanarak yurt dışına çıkış yasağı ve 100 bin lira kefaletle serbest bırakıldı

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK/KCK'nın Avusturya yapılanmasına finansman sağladığı ileri sürülen şüpheli yakalandı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK adına faaliyette bulunduğu, üst düzey yöneticileriyle irtibatlı olduğu örgütün Avusturya yapılanmasına finansman sağladığı öne sürülen H.T'nin Atatürk Havalimanı'ndan yurt dışına çıkacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, soruşturma kapsamında, 2 Ekim'de havalimanında operasyon düzenleyerek, H.T'yi gözaltına aldı.

Şüphelinin üst aramasında, 19 bin 415 avro, 2 bin 666 dolar, 240 frank, 95 paund ve 10 bin 860 lira ile örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, adli kontrol hükümleri uygulanarak yurt dışına çıkış yasağı ve 100 bin lira kefaletle serbest bırakıldı.

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Avusturya PKK Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü

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