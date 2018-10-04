İstanbul'da terör operasyonu

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK/KCK'nın Avusturya yapılanmasına finansman sağladığı ileri sürülen şüpheli yakalandı.
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK adına faaliyette bulunduğu, üst düzey yöneticileriyle irtibatlı olduğu örgütün Avusturya yapılanmasına finansman sağladığı öne sürülen H.T'nin Atatürk Havalimanı'ndan yurt dışına çıkacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, soruşturma kapsamında, 2 Ekim'de havalimanında operasyon düzenleyerek, H.T'yi gözaltına aldı.
Şüphelinin üst aramasında, 19 bin 415 avro, 2 bin 666 dolar, 240 frank, 95 paund ve 10 bin 860 lira ile örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, adli kontrol hükümleri uygulanarak yurt dışına çıkış yasağı ve 100 bin lira kefaletle serbest bırakıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Saldırı kinimizi daha da artırdı!
Erzurumlu bankacı herkesi şaşkına çevirdi! Gizlemek için 2 yıldır izin yapmamış
Selahattin Demirtaş için mahkeme kararını verdi
Öğrencisiyle ilişkiye girdi, hamile kaldı! Ayrılmak istediğinde ise...
Pedofili, cinayet ve yamyamlık! Rusya bu haberi konuşuyor
Gaziantep'te akılalmaz olay... Kanalizasyonda el bombası bulundu!
HDP'de Diyarbakır için Başak Demirtaş adı konuşuluyor
İstanbul Yeni Havalimanı'nın açılmasına sadece günler kaldı! Peki bizi neler bekliyor?
İnsan Ken bebek sözünü tutamadı! İşte son hali
AK Parti kulisi çalkalanıyor: Mustafa Tuna kendi ayağına sıktı!
Erkeklerde memede büyüme nasıl geçer? Erkeklerde memede büyüme sorununa hangi bölüm bakar? Erkeklerde memede büyüme ameliyatı nasıl olur?
Sony, PlayStation Store'da "BÜYÜK Oyunlar, BÜYÜK İndirimler" başlıklı yeni kampanyasını başlattı. İşte detaylar!
Okuyucu Yorumları 0 yorum