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İstanbul'da terör operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.10.2018 12:37 | Son Güncelleme

Terör örgütü PKK adına iki yıl önce Ümraniye'de Ayhan Kökbalık'ı öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK adına bir kişiyi öldürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 17 Temmuz 2016'da Ümraniye'de Ayhan Kökbalık'ın silahla vurularak öldürülmesi olayını, terör örgütü PKK'nın sözde yöneticisi ve üyelerinin de aralarında bulunduğu 19 kişinin planlayarak gerçekleştirdiğini, şüphelilerden 10'unun ise önceki operasyonlarda gözaltına alınarak tutuklandığını belirledi.

Ekiplerin, 20 Ekim'de 9 kişinin yakalanmasına yönelik başlattığı çalışmalarda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

Diğer 4 kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Ayhan Kökbalık PKK Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü

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