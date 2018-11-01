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İstanbul'da terör operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.11.2018 10:45 | Son Güncelleme

Terör örgütü PKK/KCK adına Danimarka'da para topladığı iddiasıyla Sabiha Gökçen Havalimanı'nda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı

İSTANBUL (AA) - Terör örgütü PKK/KCK adına Danimarka'da para topladığı iddiasıyla İstanbul'da gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Danimarka'da terör örgütü için para toplayan ve Demokratik Kürt Toplum Merkezi'nin örgütlenme ile finansal faaliyetleri komisyonunda görevli olan A.K'nin, 16 Ekim'de yurda giriş yaptığı istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

Danimarka'nın başkenti Kopenhag'a gitmek üzere 31 Ekim'de Sabiha Gökçen Havalimanı'na gelen şüpheli, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Danimarka İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kopenhag PKK/KCK Sabiha Gökçen Havalimanı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü

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