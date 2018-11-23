İstanbul'da terör operasyonu

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da terör örgütü MKP'ye yönelik operasyonda 11 kişi yakalandı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü Maoist Komünist Parti (MKP) adına faaliyette bulunduğu, izinsiz gösteri, yürüyüş ve basın açıklamalarına katıldığı, operasyonlarda etkisiz hale getirilen örgüt mensuplarının cenazelerini sahiplenerek sözde törenlerine katıldığı tespit edilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Söz konusu soruşturma kapsamında 15 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 11 zanlıyı gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

