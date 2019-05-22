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İstanbul'da terör operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.05.2019 09:49 | Son Güncelleme

Terör örgütü PKK adına faaliyette bulunan ve çeşitli eylemler içerisinde yer aldıkları belirlenen 7 şüpheli gözaltına alındı

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK adına faaliyette bulundukları ve kırsal alan yapılanması içerisinde yer aldıkları tespit edilen 7 şüpheli yakalandı.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, örgütün kırsal yapılanması içerisinde yer alan ve çeşitli eylemlerle katıldığı belirlenen şüphelilerin, yasa dışı yollarla yurda giriş yaparak İstanbul'a geldiği istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

Soruşturma kapsamında, bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 7 zanlıyı gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramalarda, 1 tabanca, 33 mermi ve çok sayıda örgütsel doküman ile dijital malzeme ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
terör örgütü pkk

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