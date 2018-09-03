İstanbul'da terör operasyonu: 2 kişi tutuklandı

Çağatay KENARLI / İstanbul, (DHA) - İSTANBUL Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin 31 Ağustos'ta terör örgütü MKP'ye yönelik yaptığı operasyonda gözaltına aldığı 8 kişinin emniyetteki işlemleri bugün tamamlandı.

Şüphelilerin, izinsiz basın açıklaması, korsan gösteri, yürüyüş ve ölen örgüt mensuplarının cenazelerine katıldıkları ve bu cenazeleri sahiplendikleri belirlenmişti. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklanırken 6'sı sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

