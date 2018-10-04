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İSTANBUL'DA TERÖR OPERASYONU: 3 GÖZALTI

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.10.2018 09:25 | Son Güncelleme

  Çağatay KENARLI, İstanbul DHA İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin terör örgütü PKK'ya yönelik yaptığı operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

Çağatay KENARLI, İstanbul DHA
İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin terör örgütü PKK'ya yönelik yaptığı operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.
İstanbul polisi örgütün Suriye yapılanması olan PYD/YPG terör örgütü adına faaliyet yürüttüğü iddia edilen ve yasadışı yollardan Türkiye'ye giriş yaparak Türkiye'de bulunan örgüt mensuplarıyla irtibatta olan şüphelilerin yakalanmasına yönelik 29 Eylül'de operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Vatan Caddesi'nde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli 3 Ekim'de adliyeye sevk edildi. 2 şüpheli savcılık tarafından serbest bırakılırken, 1 şüpheli ise çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

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